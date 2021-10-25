Путин созвонился с британским премьером Джонсоном, и вот о чем они говорили

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Фото: REUTERS

Владимир Путин и Борис Джонсон по телефону признались, что у двух стран сейчас натянутые отношения. В Кремле это назвали «наличием известных проблем», на Даунинг-стрит заметили, что отношения «не такие, как нам нужны». И все же политики смогли обсудить важные проблемы. Вот главные из них:

ДОНБАСС

Владимир Путин в очередной раз заявил, что конфликт на Украине можно решить только выполняя Минские договоренности.

АФГАНИСТАН

«При обсуждении обстановки в Афганистане Владимир Путин информировал об итогах состоявшихся на прошлой неделе в российской столице консультаций «расширенной тройки» и встречи в рамках московского формата», - заявили в Кремле.

ИРАН

Путин и Джонсон согласились, что надо сохранить ядерную сделку с Ираном.

КЛИМАТ

В Глазго 1-2 января пройдет саммит мировых лидеров, который откроет 26-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Путин заверил, что Россия выполнит свои обязательство по сокращению углеродных выбросов.

«Борис Джонсон приветствовал планы России добиваться углеродной нейтральности не позднее 2060 года», - рассказали в пресс-службе президента.

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