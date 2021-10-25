Женщина сколотила миллиард долларов на белье, продала компанию и подарила сотрудникам "путешествие мечты"

Сара Блейкли построила свой миллиардный бизнес, начиная с крохотного производства в гараже. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Имя основателя компании Spanx Сары Блейкли в США сейчас знает каждый, ведь ее история — это американская мечта в чистом виде. Из маленького «гаражного» бизнеса она смогла построить многомиллиардную компанию. Удивительно, но теперь ее имя все чаще упоминается благодаря щедрости американки, буквально осыпавшей своих работников деньгами.

Девушка два раза завалила экзамен на юрфак, и из-за этого ей пришлось отказаться от мечты работать в области права. Сара была вынуждена пойти работать в прямые продажи, где занималась обзвоном потенциальных клиентов, а потом доросла и до крупного менеджера, пишет MSN.

Но душа дамы требовала размаха. Сара переехала в Атланту и, продолжая работать в продажах, решила попробовать открыть собственное дело.

Выбор пал на корректирующее белье. Еще во время учебы девушку бесили выпирающие части трусов и колготок, поэтому ей приходилось в буквальном смысле орудовать ножницами, чтобы сделать из ширпотреба достойный элемент гардероба. Поняв, что эта проблема волнует многих представительница слабого пола, американка решила, что здесь ее ждет золотая жила.

Модная продукция Spanx. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

После работы и на выходных она изучала патенты на различные трикотажные изделия и ходила по магазинам тканей, чтобы понять, как можно пошить удобное белье.

Когда же через два года Сара решила, что достаточно понимает в этой сфере, оказалось, что средств на реализацию мечты почти нет - всего 5 тысяч долларов, которые девушка смогла отложить в качестве сбережений. С таким маленьким объемом производства не хотела связываться ни одна фабрика, пока, наконец, в 2000 году в одном месте начинающему модельера дали добро.

Денег у Сары не было ни на что, не говоря уже о рекламе. Пришлось прибегнуть к старому доброму сарафанному радио, а также к знакомым девушке методам прямых продаж. При этом прокладывать путь своему инновационного продукту ей приходилось буквально собственным телом. Например, чтобы убедить представителя сети модных бутиков закупить свой товар Сара затащила менеджера в туалет, где в живую продемонстрировала, как выглядят ее формы до и после применения белья.

В другой раз пришлось втереться в доверие к стилисту известной телеведущей Опры Урнфри и убедить его напялить костюм на теледиву. Результат, как говориться, был налицо - Опра «потеряла» пару килограмм. В результате ведущая прорекламировала Spanx в прямом эфире, и на следующий день сайт Сары рухнул от наплыва посетителей.

Она никому не рассказывала, сколько именно зарабатывает — даже своему жениху. Так что для всех стало сюрпризом, когда Сара продала контрольный пакет акций Spanx за 1,2 млрд долларов. Таким образом она стала самой молодой миллиардершей, добившейся успеха без помощи родителей или мужа.

Но не все так просто. 50-летняя Сара смогла сохранить за собой рост руководителя компании и, более того, поделилась «кусочком счастья» с подчиненными и выплатила им премии. Каждый из более чем 500 работников Spanx получил возможность купить билет на самолет в первый или бизнес-класс в любую точку мира, а чтобы не разориться в путешествии, ему полагалось еще и 10 тысяч долларов на «карманные расходы». Теперь подчиненные любят Сару еще больше, а ее опыт изучают во всех бизнес-школах.