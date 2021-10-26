Анекдоты: Никогда не думал, что буду с ностальгией вспоминать гаишников, ловивших меня раньше за скорость в тех местах, где нынче стою в часовых пробках

Долго думал над парадоксом.
Чаевые доктору - взятка, чаевые официанту - хороший тон. Один спас жизнь, другой принес кофе.
* * *
Скоро на книгах будут писать: «Книжный продукт. Не содержит здравого смысла».
* * *
Бабушка - глядя на свадебный кортеж:
- Ну вот, еще одну повезли посуду мыть…
* * *
Сегодня позвонили с незнакомого номера и суровым голосом сообщили, что закрывают мой банковский счет. Я - с надеждой: «Ипотечный?»
* * *
- Доктор, у меня проблема. Я разговариваю сам с собой!
- Ну это не страшно, многие разговаривают сами с собой.
- Но не с такими же занудами...
* * *
- Простите, у вас кофе молотый или растворимый?
- Растворимый.
- А хороший?
- Ну я не знаю. Люди берут, растворяют...
* * *
Пассажир такси, решив обратиться к водителю с вопросом, похлопал того по плечу.
Водитель дико вскрикнул и потерял управление. Такси чуть не врезалось в автобус, вылетело на тротуар и остановилось в сантиметре от витрины магазина. В кабине воцарилась тишина, после чего таксист хрипло произнес:
- Послушай, приятель, больше так не делай… Меня ж могла кондрашка хватить!..
Пассажир извинился и добавил, что он и подумать не мог, что хлопок по плечу так напугает водителя. На что тот говорит:
- Да в общем-то ты не виноват... Просто сегодня я первый день работаю в такси. А до этого 25 лет водил катафалк!
* * *
Если перестать покупать в офис туалетную бумагу, то можно узнать, к каким документам работники относятся не совсем серьезно.
* * *
Психологи говорят, что если что-то делать 21 день подряд, то это станет привычкой. Решил делать утром зарядку и поставил будильник на полчаса раньше. Теперь у меня есть привычка несколько раз переключать будильник.
* * *
- Петрович, какое твое любимое литературное произведение?
- «Вий».
- Наверное, ужастики нравятся?
- Нет. Фраза «поднимите мне веки», отражающая мое состояние утром!