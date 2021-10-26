Облачный сервис для людей и бизнеса

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С 2024 года платформа «ГосТех» станет обязательной для всех федеральных и региональных органов власти. Об этом было объявлено на конференции Минцифры, прошедшей в Координационном центре правительства. «ГосТех» - это облачное платформенное решение для органов власти и бизнеса с единой средой разработки и маркетплейсом. Ожидается, что запуск платформы решит проблемы госзакупок по линии информационных технологий и создаст новый рынок для разработчиков.

В конференции Минцифры, посвященной запуску «ГосТеха», приняли участие около 1000 человек - федеральные и региональные руководители цифровой трансформации, эксперты и представители бизнеса. Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал об архитектуре платформы «ГосТех» и принципах использования ее продуктов. «С 2024 года все дальнейшие разработки будут обязательны на «ГосТех». Понятно, что с завтрашнего дня требования не вводятся, но всем федеральным ведомствам и регионам нужно к такому готовиться», - сообщил министр. Руководители цифровой трансформации из Минцифры, Минспорта, Росимущества и других ведомств представили структуру своих доменов, которые будут интегрированы в единую платформу.

Сегодня в России работает 826 федеральных и 3303 региональные информационные системы, на которые ежегодно расходуется 460 млрд рублей. При этом отрасль остро нуждается в профессионалах, дефицит которых сегодня составляет почти миллион человек.

«Государственные системы, услуги должны стать удобной, незаметной, клиентоориентированной экосистемой для граждан и бизнеса. Каждая ГИС содержит до 80% типового функционала, и ведомства изобретают велосипед, а нужно сосредоточиться на создании сервисов для граждан и бизнеса, помогая им решать конкретные жизненные ситуации», - заявил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, курирующий проект. «Мы должны признать, что уровень цифровой зрелости регионов разный. Благодаря «ГосТеху» субъекты смогут сосредоточиться на внедрении и оптимальном использовании лучших облачных решений, при этом не тратя ресурс на разработку. В глобальном смысле для государства - это технологический суверенитет, высокая скорость и качество новых сервисов для граждан и бизнеса», - добавил вице-премьер.

«ГосТех» позволит нам перейти к модели, когда заказчик будет платить только за то, что использует. В рамках платформы мы будем предлагать рынку лучшие существующие технологии, которые будут востребованы ведомствами», - подчеркнул Шадаев. По словам главы ведомства, региональные структуры, которые не располагают необходимыми ресурсами, смогут подключиться к платформе и использовать уже готовые сервисы.

Директор ФКУ «ГосТех» Василий Слышкин в ходе конференции рассказал о нормативно-правовых актах, регулирующих работу предприятия и влияющих на цифровое развитие электронного правительства. Он отметил, что «вопросы, связанные с интеллектуальными правами и открытыми лицензиями, должны оставаться за кадром и не влиять на сроки внедрения разработки». Он также напомнил, что у ФКУ «ГосТех» есть лицензия образовательной организации, а значит, и право обучать специалистов. Это позволит ведомствам повышать уровень подготовленности своих сотрудников и оценивать уровень компетенций при отборе поставщиков.