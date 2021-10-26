Петр Бирюков: на ВДНХ готовят павильон для музея Олимпийского комитета

Вид на центральную аллею ВДНХ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Московские строители ведут реставрацию павильона №15 музейно-выставочного комплекса ВДНХ. Ранее он назывался «Радиоэлектроника и связь», но в следующем году в нем откроется музей Олимпийского комитета России. В настоящее время выполнено уже 40% работ, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

«Здание построено почти 70 лет назад и за время эксплуатации пришло в неудовлетворительное состояние, в частности, некоторые конструкции потеряли прочность и несущую способность, требовался капитальный ремонт кровли, пострадала внутренняя отделка и скульптурный декор фасада. Используя архивные данные и фотографии, специалисты стараются максимально восстановить исторический облик павильона, воссоздать утраченные элементы и отреставрировать сохранившиеся», - рассказал руководитель комплекса городского хозяйства.

На сегодняшний день стены и фасад павильона очищены от позднейших наслоений, вернулись на свои места декоративные горельефы и барельефы, мастера восстанавливают лепнину и стеновые покрытия из искусственного мрамора. После ремонта у павильона появится новый подвальный этаж, для чего фундамент и грунт предстоит закрепить специальными сваями. Полностью завершить работы строители и реставраторы планируют в 2022 году.