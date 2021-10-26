«Я борюсь!»: Кадышева ответила на слухи о тяжелой болезни

Певица в последнее время выглядит очень уставшей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Надежда Кадышева давно не выступала перед зрителями. Летом этого года появились слухи о том, что артистка серьезно больна, выглядит уставшей, и из-за этого не показывается на публике. Но на днях она дала первый за многие месяцы концерт.

Спев для поклонников, Народная артистка России опровергла слухи о своей тяжелой болезни. По словам Кадышевой, она действительно в течение полугода не выходила на сцену из-за усталости. Но сейчас с ней все в порядке.

- Мы в этот ковидный период немного подустали. Может быть, я и болела. Но сейчас борюсь и очень собой довольна, - сообщила Надежда Кадышева в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

На днях артистка дала первый за долгое время концерт. Фото: кадр видео.

Певица рассказала, что сделала прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо. В тот период, когда у нее не было выступлений, Надежда занималась своим здоровьем и красотой: ходила в спа и делала бьюти-процедуры.

- Я стараюсь быть здоровенькой! У нас весь театр вакцинировался, я живу и радуюсь, - рассказала Кадышева.

Звезда театра народной песни «Золотое кольцо» неизменно радовала почитателей своего таланта ухоженным внешним видом. Затейливые прически, яркие наряды, броский макияж – в свои 62 года певица тщательно следит за своим сценическим имиджем. Однако в последнее время артистка действительно выглядит немного уставшей. Возможно, она и вправду переутомилась – до того, как Россию захватила пандемия, и все концерты были отменены, у Кадышевой был очень плотный гастрольный график.

Надежда Кадышева неизменно радовала почитателей своего таланта ухоженным внешним видом. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Пользователи Инстаграма сравнивают Надежду Кадышеву с ее коллегой – певицей Надеждой Бабкиной. Надежда Георгиевна на 10 лет старше Кадышевой, однако выглядит гораздо моложе. Вероятно, все дело в пластических операциях: Бабкина не скрывает, что скальпель хирурга помог стереть с ее лица несколько лет и продлил молодость. Она сделала круговую подтяжку лица и блефаропластику, подтянув веки и убрав морщинки вокруг глаз.

Со своим мужем и коллегой по ансамблю «Золотое кольцо» Александром Костюком Надежда Кадышева живет уже 38 лет – они поженились в 1983 году. Это редкий пример семейного долголетия в шоу-бизнесе. У пары есть взрослый сын.

Врачи уже не раз спасали певицу и буквально вытаскивали ее с того света. В 30 лет у нее нашли опухоль груди, два года она жила между жизнью и смертью – Надежда была уверена, что умрет от онкологии. Но во время операции диагноз не подтвердился. В следующий раз медики спасли артистку, когда ей было 49 лет: он чуть не умерла от острой тахикардии. Врачи чудом предотвратили инфаркт.