Модель Алеся Кафельникова призналась в своей наркозависимости: «Муж спас меня»

О свадьбе модели Алеси Кафельниковой и бизнесмена Георгия Петришина стало известно в мае этого года. Фото: Инстаграм.

Алеся Кафельникова недавно стала мамой: 23-летняя модель родила дочку своему мужу, 36-летнему Георгию Петришину. В YouTube-шоу «Мой монолог» дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова рассказала о непростых отношениях с отцом, знакомстве с мужем и пристрастии к наркотикам. Модель дала интервью своему близкому другу – звездному стилисту Алеко Надиряну. Во время разговора с ним Алеся впервые показала снимки своей трехмесячной дочери Киары. Сейчас модель улетела на работу в Европу, а с малышкой пока нянчится бабушка.

Кафельникова и Петришин познакомились летом прошлого года. Их первая встреча прошла в одном из московских ресторанов. Алеся и Георгий сидели за соседними столиками, и Петришин весь вечер не сводил с девушки глаз. По словам Алеси, в какой-то момент это стало ее раздражать. В итоге настойчивый кавалер взял ее номер телефона, а на следующий день отправил ей несколько букетов пионов. У них закрутился роман.

Алеся впервые показала снимки своей трехмесячной дочери Киары. Фото: кадр видео.

Алеся довольно быстро поняла, что влюбилась. Но ей пришлось встать перед выбором: работа или чувства. Как раз тогда ее карьера пошла в гору, Кафельникова сотрудничала с известным парижским агентством.

- Был момент, когда я не понимала: работа или отношения. Меня это очень сильно разрушало внутри. Потому что я влюбилась, хотела отношений и где-то в душе хотела детей и семью. Но я была настроена на работу и понимала, что мне надо будет уезжать в Европу, но не понимала, как это можно совместить, - рассказала Алеся. - Я начинала немножко покуривать и уходить в это. В какой-то момент мы поговорили. Человек мне сказал: «Если тебе надо работать, то езжай работать. Я помогу тебе снять квартиру, я буду рядом». Для меня это был шаг с его стороны, потому что для женщины самое важное - понимать, что будет завтра. Так вот начали развиваться наши отношения.

В загс модель пришла уже на солидном сроке беременности. Фото: кадр видео.

Алеся призналась, что несколько лет страдала от наркозависимости. Именно Георгий спас ее и помог поборот пагубную привычку. Муж старше модели на 13 лет, и в какой-то степени он заменил ей отца, подарив любовь и заботу, которые она недополучила в детстве.

- Он, как мне кажется, спас меня, потому что я поняла, что я нужна, я любима и в безопасности, - призналась Алеся. - Так и было: я улетела в Париж, он прилетал каждые выходные, звонил и спрашивал, нужно ли мне что-то. И тут в моем сознании появилась зона комфорта и безопасности. Нет нервозности. Я, наверное, употребляла, потому что боялась, будет ли что поесть завтра, проснусь ли я любимой. Потому что в отношениях с отцом у меня этого практически не было. Как только я уехала работать, он воспринял это в штыки, как будто я его бросаю. Но он не подумал, что я тоже брошенка, которой еще нужна поддержка и толчок в развитии. А Егор полностью меня обезопасил и взял под свое крыло.

В декабре прошлого года влюбленные улетели на зимовку на Бали, сняв красивую виллу на берегу океана. Именно тогда и поползли слухи о том, то Леся ждет ребенка. В мае этого года Петришин и Кафельникова поженились. В загс модель пришла уже на солидном сроке беременности.

Алеся призналась, что несколько лет страдала от наркозависимости, и именно Георгий спас ее. Фото: кадр видео.

Петришин несколько лет был в отношениях с актрисой Светланой Ходченковой и даже публично сделал ей предложение руки и сердца. Бизнесмен начал встречаться со Светланой в 2011 году. В мае 2015 года он сделал актрисе предложение на сцене театра. Светлана сказала "да". Но в итоге год спустя они расстались. Георгий встречался и с другими известными красавицами. По слухам, Петришин крутил романы с певицами Ритой Дакотой и Викторией Дайнеко, актрисой Анастасией Задорожной и телеведущей Анфисой Чеховой.