Власти Египта анонсировали перенос столицы из Каира

Город, призванный стать новым сердцем Египта, расположен к востоку от Каира Фото: REUTERS

Инженерное управление вооруженных сил Египта объявило конкурс на лучшее название, а также на создание логотипов и фирменного стиля новой административной столицы страны.

Город, призванный стать новым сердцем Египта, расположен к востоку от Каира на площади свыше 170000 федданов (более 700 квадратных километров) и рассчитан на проживание 6,5 миллиона человек.

Власти страны планируют перенести в мегаполис нового поколения парламент, министерства и правительственные учреждения.

На данный момент в Каире, первое упоминание о котором относится к 969 году, по официальным данным проживает около 8 миллионов человек на территории немногим более 600 квадратных километров, то есть, в новом городе должно быть просторней. Население городской агломерации Каира составляет порядка 20 миллионов человек.

В то же время, эксперты утверждают, что жизнь в суперсовременном мегаполисе будет очень дорогой и вряд ли придется по карману большинству государственных служащих, хотя сам по себе город создаст огромное количество рабочих мест.

Реализация проекта начата в 2015 году, по примерным подсчетам строительство новой столицы Египта, которую планируют открыть до конца года, обошлось в $45 миллиардов.