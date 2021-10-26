Короля Испании тайно накачивали женскими гормонами

Карлосу вводили блокаторы тестостерона и женские гормоны Фото: REUTERS

Экс-руководитель национальной полиции Испании Хосе Мануэль Вильярехо утверждает, что бывшему монарху Хуану Карлосу вводили блокаторы тестостерона и женские гормоны для подавления влечения к прекрасному полу.

– Сотрудники спецслужб вводили гормоны, чтобы контролировать его либидо, поскольку его чрезмерное половое влечение считалось угрозой для государства, – приводит слова бывшего комиссара полиции издание The Times.

По заявлению Вильяхеро, в свое время ему было поручено восстановить медицинские отчеты о лечении короля от доброкачественной опухоли. К своему удивлению шеф полиции обнаружил в документах записи о применении блокаторов тестостерона. Проведя расследование, он и установил причину применения женских гормонов.

Хуан Карлос, отрекшийся от престола в 2014 году в пользу своего сына Филиппа VI, отправился в самоизгнание и покинул пределы страны, поселившись в Объединенных Арабских Эмиратах по приглашению своего друга, наследного принца Абу-Даби Мухаммада ибн Заида Аль Нахайяна.

Сам почетный король Испании заявление бывшего начальника полиции пока никак не прокомментировал.

На данный момент 70-летнего Вильяхеро судят по целому ряду обвинений, включая взяточничество, подлог и незаконную слежку за известными людьми с целью шантажа и вымогательства.

Обвинители требуют назначить Вильяхеро тюремный срок в 109 лет, то есть, по сути – приговорить его к смерти за решеткой.