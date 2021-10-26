США не впустят иностранцев, привитых российскими вакцинами

США начнут принимать туристов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Белый дом официально подтвердил, что с 8 ноября 2021 откроет свои границы для полностью вакцинированных иностранцев. После полутора лет практически полностью закрытых границ США начнут принимать туристов из-за рубежа.

Главным требованием к приезжающим с туристическими целями стала их полная вакцинация, причем привиться необходимо, как минимум, за 2 недели до начала планируемой поездки.

Россиянам и гражданам других государств, привитым «Спутником V» и другими вакцинами авторства российских ученых, равно как и всем непривитым, въезд в Новый свет пока закрыт. В Вашингтоне обещают, что границы для них распахнут, как только эти вакцины будут признаны Всемирной организацией здравоохранения или американским Агентством по контролю за лекарственными препаратами.

Для всех категорий въезжающих в США граждан, включая обладателей американских паспортов и видов на жительство, в силе останется и необходимость предъявлять результат отрицательного ПЦР-теста. Вакционированные пассажиры должны будут делать это максимум за 72 часа до вылета, невакцинированные – за сутки.

Сертификатов о вакцинации не будут требовать от детей в возрасте до 18 лет. Но тем из них, кому два и более года, обязывают сдавать ПЦР-тест.

Кроме детей исключения сделаны для жителей стран, где доступ к вакцинам от COVID-19 по тем или иным причинам ограничен, а также для следующих в США с гуманитарными целями.

До полуночи 8 ноября россияне, имеющие действующую американскую визу, еще могут прилететь в США без прививки от COVID-19, предъявив только отрицательный результат ПЦР-теста. Это коснется и тех, чей самолет приземлится в США после полуночи указанной даты, но вылетит в Америку 7 ноября.