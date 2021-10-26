Сенатор просит главу Следственного комитета взять на контроль расследование убийства главы кущевского района Бориса Москвича

На широкую ногу Цеповяз жил даже в неволе. Он прославился своими пиршествами в тюрьме строго режима

Кровавая трагедия в станице Кущевская произошла почти 11 лет назад. Да, это трудно забыть… Банда Цапков-Цеповязов расправилась с 19 жителями Кубани, даже детей не пожалели! Во время расследования уголовного дела выяснилось, что на счету банды еще 40 различных преступлений. Ключевые фигуры тех событий давно осуждены. Но «эхо» трагедии, которую ничем не вытравить из памяти жителей станицы Кущевская, можно наблюдать до сих пор.

Итак, на прошлой неделе кубанский предприниматель Николай Гордик отсудил стоимость имущества, которого его члены кущевской банды Цапка-Цеповяза лишили угрозой убийства в 2008 году. Решение вынес Кущевский райсуд Краснодарского края. Ответчиками стали члены банды Цапков-Цеповязов Вячеслав Цеповяз и Владимир Алексеев. Претензии истец также предъявил Федору Стрельцову, Наталье Стришней (до развода - Цеповяз) и прочим, кто на данный момент не осужден как участник банды, но с кем работали правоохранители, расследуя дело Цапков.

ЛАТИФУНДИСТ ФЕДЯ ОБНАЛ

«В 2008 году участники кровавой банды Цапка-Цеповяза, как ее прозвала в родной станице народная молва, угрозами убийства Николая Гордика и его жены и дочери отобрали весь его семейный бизнес, - цитирует «Российская газета» адвоката Гордика Татьяну Морозову. - Его самого кинули в камеру, где и заставляли подписать документы в пользу Ивана Стришнего – родного брата Натальи Цеповяз (жена одного из главрей банды Вячеслава Цеповяза). Отобранное насильно имущество затем объявилось на семейном предприятии Вячеслава и Натальи Цеповяз «Север Кубани», учредителем которого значился Иван Стришний - родной брат Натальи Цеповяз».

Суд обязал ответчиков выплатить фермеру Николаю Гордику стоимость имущества и набежавшие проценты. Требования к члену банды Стрельцову оставлены без рассмотрения: мало того что он находится в международном розыске, так в России в отношении него еще и введена процедура банкротства. Гордик годами добивался привлечения к ответственности тех, кого считал виновными, включая Наталью Стришнюю.

«Семьям Цапка и Цеповяза лично принадлежало порядка 30 000 га земли, которые изначально были получены бандитизмом, еще 40 000 га были бандитским общаком, которым управлял их подельник Стрельцов по кличке Федя Обнал, - сообщает «Российская газета». - После расправы в Кущевской в 2010 году (тогда были убиты семья фермера Аметова и его гости, всего 12 человек) и незадолго до своего ареста, по сведениям СМИ, Вячеслав Цеповяз и его жена Наталья срочно начали прятать награбленные активы. Сначала все переоформили на сообщника Вячеслава Теслю, с него - на мать Цеповяза, а затем в 2011-м - на Наталью Цеповяз. Последняя, получив "Славу Кубани", развелась и взяла девичью фамилию Стришняя».

ШАНС НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Далее цитируем статью «Российской газеты» дословно:

«Сейчас сообщник банды Мартынова отбывает наказание за "мошенничество". Стришняя осталась на свободе, но недавно по лентам прошла новость: она и Вячеслав Цеповяз попали под расследование по делу об убийстве главы администрации Кущевского района Бориса Москвича в 2002 году. По данным СМИ, следователи активно собирают доказательства того, что Наталья Цеповяз-Стришняя занимала главенствующее место в ОПГ рядом с Сергеем Цапком. Женщина настолько сблизилась с главарем, что стала крестной матерью сына Сергея Цапка.

Кущевский суд проследил связь Натальи Стришней с Цапками-Цеповязами и признал недействительными договоры купли-продажи по отчуждению Тамарой Цеповяз в пользу Стришней права собственности на земельные участки. Это делали чтобы спрятать награбленное имущество. Это дает шанс на восстановление справедливости и другим бизнесменам. Так, в 2007 году, писали СМИ, члены банды забрали у фермеров братьев Сергея и Владимира Дзюба их агропредприятие ООО СК "Север Кубани" стоимостью почти 300 млн рублей. После этого ограбленное предприятие было оформлено на Ивана Стришнего - родного брата Натальи Цеповяз, а директором назначили брата Вячеслава Цеповяза - Андрея.

В 2009 году банда отобрала бизнес у фермеров Сергея Холмового и Валерия Дорошенко, который угрозами убийства завели на холдинг "Агро-Полтавченское" и который затем перешел в "Север Кубани" - общак банды Цапка - Цеповяза - Стришних. В 2010-м банда, угрожая фермеру Александру Исюку и его семье, заставила фермера получить кредиты в "Россельхозбанке" на 70 миллионов рублей. Цапки и Цеповязы вымогательством забрали у него и деньги, и личный автомобиль Land Rover. Вот почему пример Гордика важен, как важен и контроль центрального аппарата СК за расследованием уголовных дел, связанных с деятельностью "банды Цапков" и их вероятных помощников».

Даже читать страшно… Пришло время российским правоохранительным и судебным органам наказать всех фигурантов тех событий. Надежда только на Председателя СКР Александра Бастрыкина.

«На сегодня есть необходимость в помощи со стороны Следственного комитета и контроле, в том числе личном контроле руководителя Следственного комитета Бастрыкина. Нужно понять, какую роль, например, Наталья Стришняя и другие люди играли в совершении преступлений банды, - резюмировала в интервью программе «Человек и Закон» член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева. - Мы знаем, что глава Кущевского района Борис Москвич пострадал от этих людей – он лишился жизни. Надо понять какую роль играли эти люди. А для этого необходимо завести уголовные дела и добиться по ним наказания».