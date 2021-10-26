«Россети» увеличили мощность пяти ключевых подстанций Калининградской области в полтора раза

Фото: пресс-служба ПАО «Россети»

Компания «Россети» реконструировала в Калининградской области пять ключевых подстанций, увеличив их общую мощность в 1,5 раза. Тем самым повышена надежность электроснабжения, а также покрыты текущие и перспективные потребности в мощности территорий с населением более 100 тыс. человек в 120 населенных пунктах, 200 социально-значимых организаций.

«Ввод пяти крупных реконструированных подстанций – «Ладушкин», «Багратионовск», «Озерки», «Славск», «Полесск» – существенно повышает качество и надёжность энергоснабжения региона, а также обеспечивает дополнительную энергобезопасность Калининградской области», – отметил министр энергетики России Николай Шульгинов. По его словам, модернизация подстанций создаст мультипликативный эффект: улучшение инвестиционного климата, создание новых рабочих мест, кроме того, у бизнеса и производственного комплекса появятся новые возможности, увеличатся налоговые отчисления в региональный бюджет.

«Калининградская область находится в фокусе особого внимания Группы «Россети». Это обусловлено как уникальным географическим положением территории и связанными с ним вопросами обеспечения энергобезопасности, так и ее высоким социально-экономическим потенциалом, - сообщил генеральный директор компании «Россети» Андрей Рюмин. - В реконструкцию пяти подстанций, которые введены сегодня, инвестировано 2,5 млрд рублей. Это важный вклад в обеспечение региона электроснабжением по самым высоким стандартам надежности в соответствии с потребностями потребителей в мощности».

При реконструкции энергообъектов установлено современное силовое и коммутационное оборудование. Внедрены передовые технологические решения, обеспечивающие наблюдаемость и дистанционный контроль работы оборудования. Автоматизированные системы управления обрабатывают более 8 700 сигналов. Информационный обмен переведён в «цифру». Установлены многофункциональные приборы измерений и учёта электроэнергии, современная микропроцессорная релейная защита.

Отметим, что работы проведены в рамках программы по реконструкции и развитию электросетей Калининградской области, являющейся самой масштабной в стране в разрезе одного субъекта по набору мероприятий и объему финансирования. Совокупный объем финансирования составляет более 22,17 млрд рублей. За 5 лет построено и реконструировано около 1,5 тыс. км линий электропередачи, возведено и комплексно реконструировано восемь подстанций 110/15 кВ (общая мощность – 346 МВА), в том числе с применением цифровых технологий.

«Я хочу поблагодарить Минэнерго России и «Россети» за то внимание, которое уделяется региону в последние годы, - отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - На этой подстанции созданы дополнительные резервные мощности. Резиденты особой экономической зоны как раз запитаны от данного объекта. И он будет востребован потребителями в полном объёме. Это даёт перспективу развития региона», - заключил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.