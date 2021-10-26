Билайн добавил приложение Kinbery возможность видеть кнопочные телефоны

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В приложении Kinbery, которое очень популярно среди семей с детьми, появилась новая функция. Теперь в него можно добавить кнопочные телефоны. Многие родители специально не покупают детям смартфоны и не подключают мобильный интернет, чтобы ребятишки не проводили много времени за играми и просмотром различных видео. В связи с этим Билайн добавил в семейное приложение, позволяющее отслеживать геолокацию детей, новые возможности.

- В приложении Kinbery появилась опция подключать кнопочные телефоны с сим-картой Билайн. А также видеть местонахождение членов семьи с кнопочными устройствами, которые не являются нашими абонентами, - сообщили в пресс-службе Билайн. -Администратором в приложении также могут быть абоненты, пользующиеся услугами любого оператора связи.

Приложение удобно тем, что родители всегда знают, где в данный момент находится их чадо. Вовремя ли ребенок пришел в школу, не случилось ли чего по дороге на кружки и секции, когда дите вернулось домой. Более того, с помощью Kinbery можно отслеживать перемещение всех родственников. Если ваши мамы и папы, бабушки и дедушки живут в другом городе, и вы за них переживаете, их номера тоже можно добавить в семейное приложение, и проверять геолокацию. В случае необходимости вы быстро сможете оказать им помощь.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Как добавить в приложение кнопочный телефон:

1. Вводите номер телефона ребенка или пожилого родителя в специальное поле.

2. Далее на этот номер придет сообщение с кодом, который нужно ввести в Kinbery.

3. Когда процесс авторизации будет завершен, кнопочное устройство появится на карте в приложении.

- Так как кнопочные телефоны зачастую не оснащены GPS или Глонасс, точность позиционирования зависит от инфраструктуры связи (LBS) в конкретном районе. Погрешность будет выше, чем у смартфонов, оснащенных GPS, - предупреждают разработчики.

Напомним, 1 сентября Билайн и крупнейшие IT-компании России создали альянс по защите детей в цифровой среде. Соглашение было подписано в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина.

Участники альянса приняли решение создавать дружественный для детей контент, разрабатывать образовательные программы, проводить тренинги по интернет-безопасности, онлайн-рискам для детей, педагогов и родителей. Кроме того, компании будут выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести им вред.