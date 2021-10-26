В борьбе с инакомыслием спецслужбы стран Балтии переплюнули советский КГБ

В Общественной палате РФ открылась выставка «30 лет независимости Прибалтики. Политзаключенные. Цензура. Неонацизм», подготовленная фондом «Историческая память»

О том, что выиграли и что проиграли Литва, Латвия и Эстония, сменив Советский Союз на Европейский, рассказал сайту kp.ru директор фонда Александр Дюков.

- Последние 30 лет Прибалтику старались подать как историю успеха: три маленькие страны, страдавшие под гнетом СССР, влились в братскую европейскую семью. Благосостояние народа выросло, политическая система выстроена на демократических началах, не то что в России…

- Буквально две недели назад был печальный юбилей, прошедший практически незаметно. 15 октября 1991 года Верховный совет Латвийской ССР принял постановление "О восстановлении прав граждан Латвийской Республики и основных условиях натурализации", разделив жителей республики на полноправных «потомственных» граждан и «неграждан», людей второго сорта, лишенных целого ряда политических, социальных и экономических прав. Аналогичный статус «неграждан» был внедрен и в Эстонии. И когда вы сегодня слышите про то, что Латвия и Эстония – это демократии, необходимо всегда уточнять: весьма специфические, основанные на лишении прав тех, кто может проголосовать «неправильно». В 20-е – 30-е гг. ХХ века в СССР были так называемые «лишенцы» - выходцы из «эксплуататорских» семей были лишены ряда прав. Прибалтийские «неграждане» - полный аналог советских «лишенцев». Местные политики без остановки говорят об ужасах советской «оккупации», однако не собираются отказываться от репрессивных практик. Без преувеличения: преследования диссидентов и независимых СМИ в современной Прибалтике превосходят преследование органами КГБ нелояльных советскому строю.

- Но может, отобрав у части населения политические права, прибалтийские власти обеспечили людям благосостояние?

К сожалению, нет серьезных исследований, позволяющих сравнить благосостояние жителей Прибалтики в СССР и в ЕС. В Советском Союзе в эти страны шли большие вложения, в том числе для поддержания высокого уровня потребления. Это была витрина советских достижений. ЕС также вкладывается в Прибалтику, однако «витриной» чего бы то ни было эти страны уже не являются. В советской Прибалтике уровень жизни был выше, чем в СССР, в современной Прибалтике – ниже, чем в «старых» странах ЕС. Это ведет к массовому оттоку населения. За 30 лет независимости произошла катастрофическая депопуляция Прибалтики. Латыши, литовцы и эстонцы покидают свою родину с билетом в один конец. Если во времена СССР численность этих народов неуклонно росла, то после 1991 года она постоянно падает. Сегодня уже серьезно идет речь об их сохранении при нынешних темпах сокращения. В странах Прибалтики вымирает деревня. В Риге сегодня проживает половина населения Латвии. А развал унаследованной от СССР промышленности сильно ударил по возможности найти себе работу на родине с достойной зарплатой.

- Вас объявили персоной нон-грата в Латвии, Литве и Эстонии за публичную критику нарушения прав человека в этих странах. Множество российских ученых и журналистов также объявлены невъездными в Прибалтику. Это тоже часть существующих там репрессивных практик?

- Преследование неугодных российских журналистов и ученых – это, конечно, форма цензуры и прямое нарушение свободы слова. И мне, конечно, неприятно, что я не могу приехать и поработать в местных архивах. Но объявление «нежелательными» россиян – это детская игра по сравнению с тем, что делают прибалтийские спецслужбы с местными диссидентами и представителями СМИ. Вот в Латвии сейчас фабрикуют целую серию уголовных дел – целых пятнадцать журналистов могут быть осуждены по уголовной статье. Они, якобы, нарушали санкции ЕС, сотрудничая с МИА «Россия сегодня». Дела сфабрикованы на пустом месте, но судя по усилиям местных спецслужб, до суда их доведут. А еще дело можно сфабриковать, подбросив оружие, как это было сделано с латвийским журналистом Юрием Алексеевым. Можно сфабриковать дела о «шпионаже», как это было сделано с Альгирдасом Палецкисом в Литве и Сергеем Середенко в Эстонии. Во всех трех республиках спецслужбы фактически вышли из-под парламентского контроля, находясь лишь под контролем ЦРУ и МИ-6 и превратившись в механизм подавления инакомыслия.

- А как же с европейской толерантностью, уважением демократических свобод…

- За последние три десятилетия культура нетерпимости стала привычной в Прибалтике. А политика ненависти в отношении России является системообразующим политическим фактором, который помогает правящим националистам мобилизовать свой электорат. Ненависть воспитывается не только по отношению к России. Местные радикалы неонацистского толка систематически разжигают ее по отношению к представителям национальных меньшинств. И эти силы уже во власти. В Латвии «Национальное объединение» находится в правящей коалиции уже несколько лет, хотя и не может полностью реализовать свою радикальную программу. В Эстонии национал-консерваторы из ERKE находились в правящей коалиции два года. Наряду с разжиганием ненависти идет переписывание истории. Знаете: сколько памятников и мемориальных знаков соучастникам убийств евреев сейчас находится в Литве? Мы насчитали 24. А в Латвии перезахоронен палач жителей российской деревни Жестяная Горка каратель Янис Цирулис. Недавно преступления, в которых он участвовал, были признаны российским судом геноцидом.

- В чем цель вашей выставки?

- Вопреки попыткам официальных прибалтийских властей представить 30-летие независимости как «историю успеха», в реальности эти государства не могут рассматриваться как благополучные демократические страны. Систематическое преследование политических оппонентов действующих режимов, цензура и запрещение деятельности независимых СМИ, распространение в обществе при поддержке властей неонацистских настроений – все эти сюжеты тщательно скрываются прибалтийскими властями. Выставка напоминает об этих постыдных для современных европейских стран фактах.