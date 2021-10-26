В Кремле ответили Моргенштерну на его критику Дня Победы

Песков считает, что рэперу стоит поговорить с ветеранами, чтобы понять важность праздника Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я тебе честно скажу — я вообще не понимаю вот этого вот праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем, — заявил в интервью исполнитель Моргенштерн, добавив, что стране надо двигаться дальше к новым победам, а не праздновать событие вековой давности.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил популярному музыканту.

- Хочется порекомендовать таким молодым людям чисто по-человечески, наверняка у них есть дедушки и бабушки, поговорите с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану, их меньше и меньше, но они еще живут рядом с нами. Поговорите вместе с ними, почему важен День Победы. Был, есть и будет важен вечно, - заявил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что Моргенштерн говорил «не по злобе, а от незнания». Но такие пробелы «легко ликвидировать».

- Важно сказать: те молодые люди, которые знамениты, они должны понимать, что несут ответственность за понимание таких важных понятий среди сверстников. Они должны нести моральную ответственность, - добавил Песков.

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