Оплата картой, цена известна заранее, страховка пассажиров и водителей: как изменилось такси за 10 лет

10 — 20 лет назад такси в большинстве городов России было если не русской рулеткой, то лотереей: с реальным шансом вытащить несчастливый билет, потерять деньги, время и нервы. На перекрестках дежурили бомбилы, которые гнули втридорога. Салон прокурен, сиденья пропахли едким бензином. Таксопарки, который принимал заказы по телефону, старались угодить пассажирам. Но от долгого ожидания машины и звонков диспетчеру: «Девушка, машинка еще не назначена?», это не спасало.

В 2011 году в Москве запустился сервис Яндекс.Такси. IT-компания, которую считают главным поисковиком Рунета, заявила, что поможет клиентам найти машину среди партнерских таксопарков. Первые месяцы к сервису были подключены 1000 водителей. И тогда эта цифра казалось очень большой.

За минувшие десять лет о Яндекс.Такси узнали во всех регионах России. Агрегатор вышел на международный рынок, предложив свое приложение в крупных городах СНГ, а также в странах Европы, Африки и Ближнего Востока. Водители прозвали его «Яша», а пассажиры сделали синонимом слова «такси»:

— Поехали на Яндексе?

Многое из того, что сегодня считается привычным (бесконтактная оплата, цена известна заранее, удобные точки посадки, машины на все случаи жизни) появилось именно в Яндекс.Такси. К десятилетию сервиса рассказываем о таких запусках.

Заказать и оплатить в два клика. Яндекс не первый, кто сделал свое приложение и дал возможность вызывать машину онлайн. Но для того, чтобы «оцифровать» поездки надо было серьезно инвестировать во многие процессы. Например, добавить удобный способ оплаты. С 2013 года в Такси сделали оплату поездки банковской картой, даже если «пластика» не было при себе. Потом появились оплата Apple и Google Pay, возможность оставить чаевые сразу с карты. В итоге это стало настолько очевидным, что мало кто сегодня помнит, как это платить наличными в такси.

Не роскошь. Раньше машину заказывали по особым случаям: время поджимает или поездка на важное событие, в аэропорт. Во многом это было обусловлено высоким чеком поездки. Сервис предложил тарифы для коротких маршрутов. Так что фраза из «Бриллиантовой руки» про «Наши люди в булочную на такси не ездят», перестала быть едкой.

Все что нужно в большом городе есть в Яндекс Go. В 2020-м мобильное приложение Яндекс.Такси переименовали. Вместо сервиса только для поездок по городу Такси стало первым суперприложением — Яндекс Go. В нем кроме заказа машины (не только себе, но и близким), можно оформить курьерскую доставку. В Яндекс Go также были добавлены возможность заказать еду из ресторанов, продукты из магазинов, а также арендовать машину в каршеринге или взять напрокат самокат. Недавно появился.экспресс-заказ с Маркета и многие товары теперь приезжают к заказчику за 1-2 часа.

Безопасные поездки. Яндекс первым в России ввел страхование поездок в такси на случай ДТП — сейчас это стандарт рынка. Важно и то, что возможность застраховать поездку рассчитана не только на всех пассажиров в машине, но и на водителя.

В пассажирском приложении есть кнопка 112, возможность отправить свой маршрут близким и добавить доверенные контакты. Появился отдельный тариф «Детский»: в машинах уже есть специальные кресла и водители обучены с ними управляться. Приложение для водителей контролирует скорость и манеру вождения. На нарушения могут пожаловаться и пассажиры. Злостных нарушителей блокируют, а образцовых водителей поощряют.

Представить современный мегаполис без такси сегодня невозможно. Машины с шашечками стали полноценной частью транспортной инфраструктуры городов.