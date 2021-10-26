Вопросы международной торговли и таможенного администрирования в глобальном мире обсудили на пленарной сессии МТФ-202

Пленарное заседание открыл Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, который в режиме онлайн поздравил Федеральную таможенную службу с 30-летним юбилеем. Фото: forum.customs.gov.ru

Модератором дискуссии выступила первый заместитель главного редактора информационного агентства ТАСС Лана Самарина.

Россия является ключевым игроком на арене мировой торговли не только благодаря выгодному географическому положению, но и за счет значительного потенциала для внедрения цифровых платформ, совершенствования инфраструктуры и возможностей для развития торговых путей. В этом плане Федеральная таможенная служба – это орган государственного контроля, фискальный институт и крупнейший сервисный оператор, предоставляющий качественные услуги для бизнеса.

Пленарное заседание открыл Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, который в режиме онлайн поздравил Федеральную таможенную службу с 30-летним юбилеем.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов также поздравил всех присутствующих с наступающим Днем таможенника. Он подчеркнул значимость Международного таможенного форума как эффективной площадки для развития дискуссий по вопросам таможенного администрирования, взаимодействия с участниками внешнеэкономической деятельности, обмена опытом с коллегами из таможенных служб зарубежных стран.

«Без таможни, как и без налоговых органов, не работает ни одно государство. К своему юбилею таможня подошла с большими достижениями. Речь идет об успешном внедрении цифровых решений, которые позволили таможенным органам эффективно выполнять свои функции и взаимодействовать с бизнесом», – отметил Антон Силуанов. Он также подчеркнул, что российская таможня сегодня – это передовое ведомство, использующее современные методы таможенного администрирования и взаимодействия с бизнесом. Это отмечают и международные эксперты.

Первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в своем выступлении обратил внимание на увеличение значимости нефискальной роли таможенных органов. «Всё мировое сообщество работает над тем, чтобы таможня была действенным инструментом развития международной торговли. В этом ключе важно и дальше продолжать работу по внедрению процессов автоматизации и цифровизации таможенных процедур», – подчеркнул Руслан Давыдов.

Он также отметил, что сейчас таможенные органы сосредоточены на реализации задач, обозначенных в Стратегии развития таможенной службы до 2030 года. «Стратегия имеет концептуальные рамочные границы, поэтому мы должны расширять её положения в рамках реализации конкретных проектов и нормативных правовых актов», – сказал первый заместитель руководителя ФТС России.

Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации (ВТамО) Кунио Микурия уделил особое внимание направленной на защиту здоровья граждан деятельности таможенных служб в условиях пандемии COVID-19. Он отметил, что необходимость соблюдения действующих ограничений, направленных на сдерживание распространения коронавируса, применительно к работе таможенных служб предполагает более глубокое использование информационных технологий, бесконтактного выпуска товаров, применения неитрузивных методов контроля грузовых партий.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович отметил значимость проведения Международного таможенного форума для развития диалога между государственными органами и бизнесом разных стран. «Международный таможенный форум, который проводит ФТС России, является эффективной и востребованной площадкой, работающей не только в интересах профессионалов, но и национальных экономик», – сказал он.

Михаил Мясникович также подчеркнул, что электронная торговля требует более совершенного регулирования как деятельности юридических лиц в вопросах двойного налогообложения, так и физических лиц, беспошлинно перевозящих товары для личного пользования.

В завершение мероприятия Антон Силуанов и первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов вручили государственные награды должностным лицам таможенных органов.

Справка:

Международный таможенный форум прошел 21-22 октября 2021 года в Москве.

Генеральный партнер МТФ-2021 – Газпромбанк.

Стратегические партнеры – Россельхозбанк и Автономная некоммерческая организация «Моспром».

Официальные партнеры и спонсоры – Акционерное общество «Единый таможенный поручитель», ООО «Страховая компания «АРСЕНАЛЪ», Компания Huawei, ОАО «РЖД», банк «Открытие», ООО «Таможенная карта», Росатом, ПАО «Промсвязьбанк», банк ВТБ, компания «Металлоинвест».

Партнёры деловых мероприятий – ООО «Марс», компания «Мультисервисная платежная система», ПАО «Северсталь», транспортно-логистическая группа «Maersk», группа Global Ports, группа компаний «Дело», АО «ОТЛК ЕРА», компания KGH Customs Services.