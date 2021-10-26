В Тюменской области вводятся дополнительные ограничения на время нерабочих дней

Фото: admtyumen.ru/ogv_ru

Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Тюменской области Александр Моор и обозначил основные моменты документа, обратившись к землякам в прямом эфире в социальных сетях: «С 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно будет приостановлена деятельность всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей в регионе. Под ограничение не попадают лишь те, кто занят на производстве непрерывного цикла».

Временно приостанавливают деятельность кафе, рестораны, спорткомплексы, кинотеатры, театры, музеи, салоны красоты и торговые центры. На неделю будут закрыты школы, средние специальные учебные заведения, вузы. Детские сады перейдут на формат «дежурных групп».

Медицинские учреждения всех форм собственности продолжат работу в обычном режиме. Вся медпомощь будет оказываться в полном объеме.

В нерабочие дни будут открыты аптеки и продуктовые магазины. Общепит продолжит работу в формате на вынос и доставки еды.

Для лиц старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, вводится режим самоизоляции.

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей региона оставаться на время нерабочих дней дома, с семьей.. Фото: admtyumen.ru/ogv_ru

Губернатор также отметил, что в первую очередь из-за введения ограничительных мер могут пострадать предприятия малого и среднего бизнеса. Чтобы компенсировать их потери, он поручил подготовить предложения, согласно которым будут снижены ставки по региональным налогам. На 30% для предприятий, работающих по УСН, и для тех организаций, которые используют патент. Эти меры планируют применить на весь 2021 год, это около 250 млн рублей. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Тюменской областной думы.

«Призываю оставаться на время нерабочих дней дома, с семьей. Вместе мы справимся и с этим вызовом пандемии», – уверен губернатор.