Количество проданных туров с кешбэком на Алтайский край выросло в 10 раз

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В 2021 году в Алтайском крае значительно выросло количество проданных туров с кешбэком. По сравнению с прошлым годом – в десять раз, сообщает «Алтайская правда». По словам начальника регионального управления по развитию туризма и курортному делу Евгения Дешевых, в минувшем году потенциал программы был использован не полностью. Свою роль здесь сыграла сложная эпидемиологическая обстановка.

В 2021 году ситуация изменилась по всей стране, в том числе, и в Алтайском крае. Программу пришлось даже завершить раньше срока, так как были израсходованы все выделенные деньги.

Если в 2020 году в Алтайском крае было реализовано около 500 турпакетов шестью туроператорами, то в нынешнем путевки с кэшбеком продавали уже восемь. И они реализовали более 5000 турпакетов с 20-процентным возвратом.

В Алтайском крае, по предварительным данным, турпоток по итогам 2021 года составит 1,8–2 млн человек. В прошлом году регион посетили только 1,4 млн туристов. Однако это все-таки меньше уровня 2019 года — тогда на Алтай приехали отдыхать 2,2 млн гостей.

Сегодня в край преимущественно едут жители соседних сибирских регионов — они составляют 60–70% турпотока.

По информации Ростуризма, туристический кешбэк продолжит работать и дальше. Старт продаж, вероятнее всего, начнется в ноябре-декабре этого года.

Добавим, что с начала года в бюджет Алтайского края поступило 21,7 млн рублей курортного сбора. Средства, полученные от курортного сбора в этом году, направили на текущее содержание курортной инфраструктуры города-курорта Белокурихи. В курортной зоне провели ремонт уличного освещения, благоустроили санитарные зоны терренкуров имени Николая Бреславского ("Белокуриха горная") и "Старая мельница".

Также средства направят на благоустройство пешеходной зоны возле санатория "Алтайский замок". Проект предусматривает создание курортного парка с клумбами, деревьями и кустарниками. Территорию украсят более 1 тыс. новых зеленых насаждений: сосны, ели, туи, ивы, сирень, гортензии, можжевельник и другие. В парке создадут пешеходные и велодорожки, места отдыха, установят декоративные сооружения, детскую площадку. Работы на площадке санатория начались с обустройства пешеходных дорожек, растения высадят весной.

Напомним, что курортный сбор ввели на территории города Белокурихи с 1 мая 2018 года. Жители Алтайского края освобождены от его уплаты. Всего с начала его введения собрано 106,7 млн рублей.