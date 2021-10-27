Анекдоты: Плановая проверка карманов мужа часто приводит к внеплановой прибыли

«Осень. Капли дождя печально стучали в окно. Ветер завывал, словно раненый волк. Казалось, это само небо плачет, как малое дитя. В такую погоду так хочется завернуться в теплый плед…»

- Петрович, по-моему, ты как-то не так пишешь объяснительную по поводу опоздания на работу.

* * *

В Сочи плохо летом отдыхать. На пляже только верхний слой людей загорает.

* * *

- Вовочка, какое твое любимое литературное произведение?

- «Вий».

- Наверное, ужастики нравятся?

- Нет. Фраза «поднимите мне веки», отражающая мое состояние утром!

* * *

- Мы поставили вам светофор, переходите на зеленый свет, пожалуйста.

- А вы гарантируете, что меня точно не собьют?

- Нет.

- Понятно. Сами переходите на зеленый тогда. Придумали еще один инструмент контроля, мой свободный дух не сломить!

* * *

Досмотрел «Игру в кальмара». Еще в первой серии угадал главный сюжетный поворот, ну про то, что Милонов потребует запретить сериал.

* * *

Футболисты начали подозревать, что судья куплен, когда третий пенальти, назначенный в ворота их команды, он решил пробить сам.

* * *

Реальная цель нерабочей недели - дать людям отрепетировать празднование Нового года.

* * *

Дед приходит в магазин и спрашивает продавщицу:

- Извините, вопрос странный, но, может, вы помните, с кем стрелялся Печорин?

Продавщица, сперва офигев, а потом с трудом припомнив школу:

- Ну… Нам рассказывали, что с Грушницким…

Дед:

- Спасибо, а то совсем забыл, что бабка просила: два килограмма груш, пожалуйста!

* * *

Однажды ты проснешься - и у тебя будет любимый продуктовый магазин.

Это и есть старость.

* * *

Поставил себе на будильник трек Ольги Бузовой. Теперь встаю на 5 минут раньше, чтобы эту хрень не слушать.

* * *

Гостям:

- Уже уходите?

- Да.

- А почему так медленно?

* * *

- Знаешь, Светка, все мужики одинаковы.

- Маш, ты что, учебник анатомии купила?