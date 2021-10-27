Анекдоты: Плановая проверка карманов мужа часто приводит к внеплановой прибыли

«Осень. Капли дождя печально стучали в окно. Ветер завывал, словно раненый волк. Казалось, это само небо плачет, как малое дитя. В такую погоду так хочется завернуться в теплый плед…»
- Петрович, по-моему, ты как-то не так пишешь объяснительную по поводу опоздания на работу.
* * *
В Сочи плохо летом отдыхать. На пляже только верхний слой людей загорает.
* * *
- Вовочка, какое твое любимое литературное произведение?
- «Вий».
- Наверное, ужастики нравятся?
- Нет. Фраза «поднимите мне веки», отражающая мое состояние утром!
* * *
- Мы поставили вам светофор, переходите на зеленый свет, пожалуйста.
- А вы гарантируете, что меня точно не собьют?
- Нет.
- Понятно. Сами переходите на зеленый тогда. Придумали еще один инструмент контроля, мой свободный дух не сломить!
* * *
Досмотрел «Игру в кальмара». Еще в первой серии угадал главный сюжетный поворот, ну про то, что Милонов потребует запретить сериал.
* * *
Футболисты начали подозревать, что судья куплен, когда третий пенальти, назначенный в ворота их команды, он решил пробить сам.
* * *
Реальная цель нерабочей недели - дать людям отрепетировать празднование Нового года.
* * *
Дед приходит в магазин и спрашивает продавщицу:
- Извините, вопрос странный, но, может, вы помните, с кем стрелялся Печорин?
Продавщица, сперва офигев, а потом с трудом припомнив школу:
- Ну… Нам рассказывали, что с Грушницким…
Дед:
- Спасибо, а то совсем забыл, что бабка просила: два килограмма груш, пожалуйста!
* * *
Однажды ты проснешься - и у тебя будет любимый продуктовый магазин.
Это и есть старость.
* * *
Поставил себе на будильник трек Ольги Бузовой. Теперь встаю на 5 минут раньше, чтобы эту хрень не слушать.
* * *
Гостям:
- Уже уходите?
- Да.
- А почему так медленно?
* * *
- Знаешь, Светка, все мужики одинаковы.
- Маш, ты что, учебник анатомии купила?