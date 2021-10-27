Географический «Оскар» достали из-под земли

Экспедиция «КП» и РГО у входа в «Жилище дьявола». 2016 год. Фото: Евгений САЗОНОВ

На прошлой неделе в Москве прошло вручение престижнейшей Премии РГО - своего рода географического «Оскара». В восьми номинациях соревновались самые замечательные в России проекты, среди которых особо выделяются, конечно же, те, что связаны с исследованиями и экспедициями.

В номинации «Лучший научный проект» победила книга «Атлас пещер России». Первый объемный спелеологический каталог, начало которому положили еще в советское время.

Над этой книгой начинали работать еще в СССР.

Причем «Комсомольская правда» оказалась непосредственно причастна к этой победе. Даже дважды!

Первый раз - когда в 2016 году участвовала в совместной экспедиции с Русским географическим обществом на дальневосточную реку Маю и там исследовала Ципандинскую пещеру. Она носит еще одно жутковатое название Абагы-Дже, что с эвенкийского переводится как «Дом черта» или «Жилище дьявола».

В Ципандинской пещере - целая сеть подземных озер с кристально чистой водой. Фото: Евгений САЗОНОВ

Это имя появилось из-за природной особенности места. В любое время года в Абагы-Дже сохраняется одинаковая температура. И когда мороз падает ниже 30 градусов, изнутри начинает валить густой пар. Его эвенки и принимали за дым, утверждая, что, мол, это черт печку топит! А русские переселенцы сложили свою легенду - это вообще дым от костров, на которых адские котлы кипятятся!

В общем, спелеология - увлекательная наука, в чем признались составители атласа Геннадий Самохин и Алексей Шелепин, получившие Премию РГО.

Однако можно назвать и третьего творца данного труда, чью роль особо подчеркнул президент Русского географического общества Сергей Шойгу. И здесь не обошлось без «Комсомольской правды». Точнее, без ее главного редактора.

Географический «Оскар» достали. Фото: Пресс-служба РГО

- Благодаря Владимиру Николаевичу Сунгоркину и появился этот проект, - признался на торжественной церемонии Сергей Кужугетович. - Может быть, кто-то не знает, но «Атлас...» - это продолжение той работы, которую начали наши исследователи еще в далекие советские времена. Тогда молодой еще студент Сунгоркин участвовал в экспедиции географического общества по обследованию пещер России. И пару лет назад он мне рассказал об этом - что, мол, начали эту работу, а доделать не сумели, завалили потом к чертовой матери. Ну мы же не могли подвести такого уважаемого известного человека, как главный редактор «Комсомольской правды», и затеяли вот такую экспедицию, создали большой каталог всех пещер нашей страны.

Конечно, «Атлас...» будет еще дополняться. Ведь недаром Владимир Путин, который является еще и председателем Попечительского совета РГО, сказал на вручении премии, что «...у России - колоссальный потенциал для научных открытий». Как на воде, так и под водой, как на земле, так и под оной.

И кстати, знаменитый спелеолог Геннадий Самохин порадовал всех любителей путешествий: «Эпоха великих географических открытий в России не завершена. Она просто продолжается под землей». А там исследований хватит еще лет на сто! Ту же Абагы-Дже еще изучать и изучать!

Внутри Абагы-Дже и вправду похожа на преисподнюю. Фото: Евгений САЗОНОВ

КОНКРЕТНО

Лауреаты Премии РГО

«Лучший научный проект»: «Атлас пещер России» (Москва)

«Лучший историко-культурный проект»:

«Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера» (Москва)

«Лучший образовательный проект в области географии»: «Учебная экспедиция» (Москва) и «Путешествие по России с «волшебным карандашом» (Москва)

«Лучшая экспедиция»: «Главный фасад России. История, события, люди». Итоги комплексных экспедиций Северного флота на архипелагах Арктики (Мурманская область)

«Лучший природоохранный проект»: программа по созданию полувольной популяции лошади Пржевальского в государственном природном заповеднике «Оренбургский» (Оренбургская область)

«Лучший медиапроект»: документальный фильм «Нерка. Рыба красная» (Брянская область)

«Лучший молодежный проект»: Центр подводной подготовки имени А. А. Леонова (Татарстан)

«Лучший туристический проект»: Туристический маршрут «Перевал Дятлова - исток Печоры - плато Маньпупунёр» (Пермский край)