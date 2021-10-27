Петр Бирюков: больше 27 тыс. москвичей подали онлайн-заявления на согласование перепланировки квартир

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Жители российской столицы все чаще оформляют перепланировку по интернету. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, в 2021 году горожане подали уже более 27 тыс. таких заявлений, это в два раза больше аналогичного показателя прошлого года.

«Благодаря переводу оформления в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения», - отметил заместитель мэра.

По его словам, в почти половине таких заявлений москвичи обращаются за согласованием планируемых работ. Также среди популярных обращений - оформление акта о завершенной перепланировке, согласование ранее выполненных работ и легализация перепланировки.

С 21 августа прошлого года госуслуга по согласованию перепланировки в Москве полностью переведена в электронный вид, напомнил глава Комплекса городского хозяйства.

Подать заявление и направить документы можно в любое удобное время через личный кабинет на сайте mos.ru. Полную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно узнать из видео-инструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги, объяснил Петр Бирюков