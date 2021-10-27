Другое лицо: Надежда Бабкина показала себя молодой и до пластики

71-летняя Надежда Георгиевна многое делает для поддержания молодости и красоты. Фото: Инстаграм.

Надежда Бабкина 26 октября отметила важную дату: ансамблю «Русская песня», которым она бессменно руководит долгие годы, исполнилось 45 лет. В честь этого события 71-летняя Надежда Георгиевна поделилась архивными снимками, сделанными на заре становления коллектива. Певица вспомнила, каким трудным, но интересным был ее путь к славе.

- В октябре 1974 года мы с девчонками из общежития устроили очередные посиделки и кто-то предложил организовать ансамбль: «Надька, будешь руководителем!», - рассказала Бабкина. - Когда ансамбль образовался, мне сказали: «Поруководи месяц, а потом доверим это дело следующему, и так — по очереди». Я согласилась. А когда через месяц срок моего руководства истек, и следовало передать бразды правления в другие руки, мои товарищи вдруг сказали: «Надька, у тебя так классно все получается, давай-ка еще месяц поруководи». Один месяц, второй, год, два года…

В 1974 году Бабкина (в центре) возглавила ансамбль "Русская песня". Фото: Инстаграм.

Поначалу девчонок в русских народных костюмах никто не хотел воспринимать всерьез, и зрителей на их выступлениях собиралось немного. А когда ансамбль решил принять участие в конкурсе «Алло, мы ищем таланты!», девушкам и вовсе заявили: «Вы - не таланты. Музыка от вас далеко, и вообще с культурой завязывайте».

- Словом, обидного было немало. Но я была уверена, что доброе дело не может остаться незамеченным. Знала, что рано или поздно нас признают! – подытожила певица.

Рассматривая черно-белые снимки, нетрудно заметить, что уже в молодости будущая звезда была яркой и харизматичной. Правда, в облике певицы уже мало что осталось от той задорной девушки. Подписчики Надежды Георгиевны честно признались, что она сильно отличается от самой себя в молодости – как будто совсем другой человек. Впрочем, Бабкина никогда не скрывала, что ради сохранения своей красоты она не раз ложилась под нож пластических хирургов. Артистка делала круговую подтяжку лица, блефаропластику (подтяжку век) и другие операции.

Подписчики Надежды Георгиевны честно признались, что она сильно отличается от самой себя в молодости (в центре) – как будто совсем другой человек. Фото: Инстаграм.

Певица всегда была женщиной с аппетитными формами. Но несколько лет назад она резко похудела. По словам Бабкиной, она сбросила сразу 22 килограмма. Избавиться от лишнего веса ей удалось после того, как она воспользовалась советом своей коллеги – актрисы Нонны Гришаевой.

- Не сижу на диетах, - призналась Бабкина в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». - Сидела раньше, но они все бесполезны. Я понимаю, что надо за собой следить и правильно питаться. Я работаю в одном спектакле с Нонной Гришаевой. Она видит, что я себя во всем ограничиваю, и говорит мне: 8 и 16, больше не работает ничего. Я попросила объяснить, что это такое. На протяжении 8 часов ешь, что хочешь и сколько хочешь, а потом 16 часов не ешь. Я ем в течение 8 часов, а в течение 16 не ем ничего. Три месяца я так живу. Сбросила 22 килограмма.

Певица уточнила, что в течение тех 16 часов, когда нужно воздерживаться от пищи, можно пить воду и чай без сахара. По мнению экспертов, ее диета – это модное сейчас среди звезд интервальное голодание, и такой способ действительно эффективен.