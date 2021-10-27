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В мире27 октября 2021 8:05

Пол Маккартни решил больше не раздавать поклонникам автографы

Музыкант заявил, что всегда считал это «несколько странным»
Юрий МАЙБОРОДА
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Пол Маккарни огорошил своих поклонников

Пол Маккарни огорошил своих поклонников

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший участник легендарной группы The Beatles сэр Пол Маккарни огорошил своих поклонников, заявив, что больше не будет раздавать автографы. По словам музыканта, его столько раз просили что-нибудь подписать, что он просто устал от этого.

– Это всегда казалось мне немного странным: «Вот, можете ли вы написать ваше имя на обороте этой квитанции, пожалуйста?». Зачем? Ведь мы оба знаем, кто я такой, – приводит слова Маккартни Euronews.

Кроме того, музыкант заявил, что отныне не желает никаких селфи с поклонниками, поскольку на любительских фото, да еще и с плохим фоном он выглядит «немного несчастным». Вместо этого Маккартни предлагает немного пообщаться и поделиться историями.

Маккартни - не единственный из «Битлов», отказавшийся давать фанатам автографы – точно также, только гораздо раньше, с подобным заявлением выступил экс-барабанщик культовой группы Ринго Старр. О своем нежелании подписывать что-либо Старр заявил еще в 2008 году. Причем, что интересно, сделал это именно в октябре.

Свое решение музыкант мотивировал тем, что вещи с автографами редко становятся достоянием настоящих поклонников – вместо этого они гораздо чаще превращаются в предмет торга и получения прибыли.

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