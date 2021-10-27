В состав немецкого парламента вошли «русские немки»

Натали Павлик родилась в селе в Тюменской области в семье фермеров

В первом заседании немецкого парламента нового созыва, состоявшемся во вторник, приняли участие женщины-депутаты из семей, переселившихся в Германию с территории бывшего Советского Союза.

29-летняя Натали Павлик родилась в селе в Тюменской области в семье фермеров и переехала с родителями в Германию, когда ей было шесть лет.

Натали смолоду увлекалась политикой и в 19 лет стала членом социал-демократической партии. Спустя десять лет она победила в одномандатном округе недалеко от Франкфурта-на-Майне и стала депутатом бундестага.

– Если ты хочешь менять общество и созидать что-то новое – другого выхода нет, – объяснила Павлик свой приход в политику.

Второй русскоязычной женщиной в немецком парламенте стала Оттилие Кляйн – 37-летняя депутат от Христианско-демократического союза. Родители будущего парламентария выросли в Казахстане, а в 80-е годы прошлого века выехали в ГДР. Позже они перебрались в Западную Германию.

По словам Кляйн, основное желание «русских немцев» – быть услышанными и признанными, по крайней мере, за их усилия, на которые им пришлось пойти, чтобы перебраться в Германию: они зачастую отказывались от своей квалификации, брались за любую работу, по сути, начиная все с нуля после переезда.

– Им не хватает этого признания, это то, что я слышу постоянно, – отметила депутат.

Также она рассказала, что ее очень расстраивает тот факт, что многие «русские немцы» отдают свои голоса за партию «Альтернатива для Германии», хотя традиционно являются классическими избирателями ХДС.

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