В России появился Huawei nova 9 — новый флагман с ультракамерой

Поклонники бренда знают, что первыми пакет продвинутых технологий обычно получают флагманы серий Huawei Mate и Huawei P. Однако в этом году компания в качестве демонстрационной площадки достижений инженерной мысли избрала серию nova. Символично, что название этого семейства гаджетов родилось как производное от термина «сверхновая звезда». В звездном смартфоне Huawei nova 9 воплотились самые свежие достижения технологий и дизайна.

Передовые функции и технологии

- С запуском Huawei nova 9 компания открывает новые возможности для пользователей соцсетей, — так описывает идеологию смартфона операционный директор потребительского сегмента Huawei Кевин Хо. — Серия nova традиционно предлагает выдающиеся продукты не только молодежи, но и всем, кто молод душой. С таким смартфоном легко быть в центре внимания благодаря его сияющему дизайну — это оценят молодые люди: они всегда стремятся к признанию. Активные пользователи соцсетей смогут делать качественные фото и видео с помощью продвинутой камеры. Смартфон получил усовершенствованное оборудование и новое программное обеспечение, интегрированное в фирменный интерфейс EMUI 12. Здесь есть такие функции, как видеосъемка в формате 4K, в том числе на фронтальную камеру. Новые возможности дает режим моментального переключения между передним и основным объективами прямо во время записи видео, а также дистанционное управление затвором.

Экран Huawei nova 9 с частотой обновления 120 Гц поддерживает 1,07 млрд цветов, поэтому картинки на дисплее выглядят максимально реалистично. Частота дискретизации касаний на nova 9 достигает 300 Гц, за быструю реакцию отвечает технология Huawei Touch Turbo. Моментальный отклик особенно важен в fps-играх, или компьютерных стрелялках.

Идеальные фотографии и днем, и ночью

Основная камера Ultra Vision 50 МП позволяет в любое время суток —и днем, и ночью — делать фотографии, которые по качеству не уступают снимкам на профессиональные фотоаппараты. Секрет в том, что камера получила широкий сенсор 1/1,56 дюйма и цветной фильтр RYYB, пропускающий на 40% больше света по сравнению со стандартным фильтром RGGB. Дневные снимки получаются без пересветов, а на затемненных участках ночных фото видны все детали. За сверхчеткость и детализацию изображения на пиксельном уровне отвечает умный алгоритм XD Fusion Engine, обрабатывающий огромный объем информации для улучшения фото.

Основная камера Huawei nova 9 состоит из четырех модулей:

— главный объектив Ultra Vision 50 МП,

— ультраширокоугольный объектив 8 МП,

— модуль с датчиком для измерения глубины резкости 2 МП,

— макромодуль, для съемки объектов микромира с расстояния от 4 см.

Фронтальная камера имеет высокое разрешение 32 МП и позволяет снимать детализированные селфи, которые украсят вашу ленту.

Новые возможности для блогеров

Оборудование и программное обеспечение Huawei nova 9 настроены так, чтобы моментально — без дополнительной обработки – создавать качественные кадры и делиться ими в соцсетях. Эту фишку оценят блогеры и активные пользователи сети.

Бурный рост популярности видеоплатформ не остался без внимания создателей Huawei nova 9. Смартфон предлагает инновационные технологии для записи видеоблогов.

Как мы уже говорили, камеры Huawei nova 9 снимают видео в формате 4K. Но также вы можете ощутить себя режиссеров, мгновенно переключаясь с основной камеры на фронтальную. Например, если вы оказались в гуще венецианского карнавала, то можете одновременно снимать наиболее колоритных участников костюмированного праздника и записывать свои комментарии. При этом ролик будет сохранен как один файл. Ведущие телепередач о дальних странах и путешествиях подобные репортажи делают при помощи специальной съемочной группы, но новые технологии позволяют шагнуть вперед и упростить процесс.

Другая интересная функция для видеоблогеров – это режим «Двойной вид». При его активации съемка будет вестись сразу на две камеры – крупным планом с фронтальной и общим с основной. Например, во время дня рождения можно одновременно запечатлеть и широкую панораму праздника, и эмоции непосредственно виновника торжества. Умные алгоритмы объединят два кадра в один.

Космический дизайн

Дизайн серии испытал на себе влияние космических мотивов. В оформлении основной камеры nova 9 угадывается ассоциация с кольцами Сатурна.

Тонкий корпус (всего 7,77 мм) представлен в двух оттенках: черном и звездно-голубом. Последний создавался специально для этой модели. Благодаря особому процессу производства цвет покрытия смартфона меняется в зависимости от освещения: он может быть сдержанным и элегантным либо ярким и сияющим.

Экран с диагональю 6,57 дюйма создает эффект погружения благодаря закругленным рамкам по краям — такой прием в компании называют «эффект водопада».

Легкий (175 граммов) смартфон удобно держать в руке, он незаметен даже в клатче или в кармане.

И, наконец, нельзя не упомянуть мощный процессор Qualcomm Snapdragon 778G 4G. Он обеспечивает быструю работу смартфона даже при большой нагрузке, например, во время прямого видеоэфира или прохождения ресурсоемких компьютерных игрушек.

ЦЕНА ВОПРОСА

В России предзаказ на Huawei nova 9 можно оформить с 8 ноября в фирменном магазине бренда или у партнеров.

Рекомендованная цена — 39 999 рублей.

В подарок можно будет получить беспроводные флагманские наушники Huawei FreeBuds Pro.