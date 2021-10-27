Домогательства и унижения: Прислуга обвинила миллиардера Марка Цукерберга и его жену в эксплуатации людей

Одного из богатейших людей мира обвиняют в сексуальных домогательствах и систематических унижениях домашних работников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два человека, которые раньше работали в семье основателя и владельца Facebook Марка Цукерберга, подали в суд на миллиардера и его супругу Присциллу Чан. Одного из богатейших людей мира обвиняют в сексуальных домогательствах и систематических унижениях домашних работников. Об этом сообщает NBC.

Единственным заявителем, которая решила раскрыть свое имя, стала Миа Кинг — темнокожая женщина и представительница ЛГБТ-сообщества. У Цукерберга она работала помощником по безопасности примерно год. В своем 29-страничном заявлении Кинг рассказала о том, как с ней обращались миллиардер и его супруга:

- Я слышала много унизительных замечаний в свой адрес: меня называли «гетто» и «сукой», а также отпускали совершенно неуместные замечания по поводу моей груди.

Миа Кинг пыталась жаловаться начальству — формально она работала в охранной фирме, которая предоставляла услуги Цукербергу. Но когда она принесла жалобу, женщина-коллега ответила ей, что «тут все решают мужчины».

Вишенкой на торте стали задержки зарплаты и отказ оплачивать сверхурочные.

Другим участником иска против Цукерберга стал 35-летний мужчина, который не пожелал раскрыть свое имя. Он работал кем-то вроде завхоза на различных объектах недвижимости, принадлежащим владельцу Facebook. Ему не понравилось, что, когда Цукербергу и его жене требовался тот или иной особняк, приходилось работать по 17 часов в сутки, чтобы подготовить дом к приезду хозяев. И в этом случае никаких сверхурочных ему не оплатили.

Но это мелочи по сравнению с сексуальными домогательствами, которыми он, по его собственным словам, подвергался, а также оскорблениями, которые он слышал в свой адрес, будучи открытым гомосексуалистом.

- Наши клиенты с нетерпением ждут возможности доказать свои обвинения и добиваться справедливости в суде, - заявила адвокат пострадавших Коллин Маллен.

Правда, пока слушания по этим обвинениям не назначены.

Со стороны Цукерберга пока есть только комментарий от Бена ЛаБолта, который отвечает за подбор персонала для семьи миллиардера:

- Мы гордимся командой профессионалов, которая работает на семью Чан-Цукерберг. Уверены, что эти претензии направлены на то, чтобы несправедливо унизить наших коллег, и они потерпят неудачу.