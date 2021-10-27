Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов призвал жителей региона прививаться и от гриппа, и от COVID-19

Губернатор ЯМАЛА Дмитрий Артюхов поставил прививку в салехардской окружной больнице. Фото: www.yanao.ru

За два месяца в округе привилось от гриппа 129 744 ямальцев: 69 546 взрослых и 60 198 детей. Вакцинация детей и беременных проводится препаратом «Ультрикс Квадри», вакцинация взрослых - препаратом «Совигрипп». Поставки регулируются федеральным министерством и проводятся на регулярной основе.

Вакцинацию от гриппа прошел и Дмитрий Артюхов. Прививку губернатор Ямала поставил в салехардской окружной больнице.

«Сезон высокой заболеваемости уже начался и будет продолжаться, поэтому сегодня поставил прививку от гриппа, - отметил глава региона. - Важно вовремя прививаться, чтобы не выпасть из рабочего процесса и хорошо себя чувствовать. Пункты вакцинации будут работать и в период нерабочих дней – если кто-то не успел посетить больницы и центры вакцинации, которые у нас развернуты по всему округу, призываю всех это сделать. Здоровье – это самое ценное, что у нас есть, а вакцина помогает обезопасить себя и близких от тяжелого течения болезни».

Особое внимание при вакцинации уделяется группам риска, к которым относятся работники сферы здравоохранения и образования, беременные женщины, люди старше 60 лет и имеющие хронические заболевания.

По словам врачей, вирус гриппа может быть особенно опасен при одновременном попадании в организм с коронавирусом. Медики рекомендуют пройти вакцинацию и от COVID-19, чтобы максимально защитить себя и окружающих. Накануне Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа – соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Ранее одновременную вакцинацию от коронавируса и гриппа одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Отметим, вакцинация от коронавируса набирает темпы. В среднем за сутки процедуру проходят 1 500-2 000 ямальцев. В настоящий момент от коронавируса привилось 197 743 человека, а 182 456 – полностью завершили курс вакцинации, более 11 500 человек прошли ревакцинацию.

В округе имеется достаточный запас двухкомпонентных вакцин "Гам-КОВИД-Вак" (Спутник V), "КовиВак", "ЭпиВакКорона" – 36 129 доз первого компонента и 52 111 второго, а также препарат "Спутник Лайт" в количестве 45 663 дозы для вакцинации переболевших граждан и ревакцинации. Работают 79 прививочных пунктов.