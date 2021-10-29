Андрей Возмилов: «Таможенная карта» станет сервисом одного окна для всех трансграничных операций»

Генеральный директор "Таможенной карты" Андрей Возмилов (на фото справа) в студии "Комсомольской правды" на Международном таможенном форуме.

Все больше импортеров и экспортеров России открывают для себя удобства «Таможенный карты». Некогда лишь сервис таможенных платежей: сейчас компания идет в сторону полноценной таможенной экосистемы. Об этапах этого пути «Комсомольской правде» рассказал генеральный директор «Таможенной карты» Андрей Возмилов.

- «Таможенная карта» выступила официальным партнером Международного таможенного форума. О чем там шли обсуждения в этом году?

- Безусловно, это знаковое событие. Мы два года ждали это мероприятие, потому что в прошлом году его не было из-за пандемийных ограничений. И за прошедшее время, на мой взгляд, сильно поменялись акценты. Конечно, красной нитью во всех разговорах тема цифровизации. Федеральная таможенная служба активно цифровизует свои процессы. И мы на Форуме обсуждали возможности взаимодействия и некой синергии между коммерческим сегментом рынка и ФТС.

«Таможенная карта» активно развивает свои цифровые сервисы, в первую очередь, для малого и среднего бизнеса. Он в пандемию серьезно пострадал. По сути, разрушились или поменялись все логистические цепочки и сейчас предпринимателям приходится заново искать контрагентов. Немаловажный момент: неся определенные материальные потери, бизнес заинтересован в недорогих цифровых сервисах, которые позволят ему сократить издержки. Мы такие возможности предоставляем, например, в части самостоятельного таможенного декларирования и осуществления всех таможенных платежей в режиме 24/7.

Мы запустили нашу новую операционную систему, которая называется ТАМО. И на форуме презентовали ее руководству Федеральной таможенной службы. На нашем стенде был первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов. В целом, мы видим одобрение того, что мы делаем. Будем и дальше с профессиональным сообществом обсуждать, какие еще сервисы нужны для государственных и коммерческих структур.

- Удалось ли ко второй половине 2021 года компаниям, которые занимаются грузоперевозками через границы, адаптироваться к шоку прошлого года? Вышла ли трансграничная торговля на допандемийный уровень?

- Результаты 2021 года уже показывают, что внешняя торговля, в целом, восстановилась. По 8 месяцам этого года объем таможенных сборов от импорта-экспорта вырос на 49% к 2020 году. Более того, мы видим рост на 12% по отношению к допандемийному 2019 году. А если брать только импорт – это более показательно, потому что очищено от нефтегазовых доходов – то он в 2021 году вырос на 37% к 2020 году и на 30% к 2019-му.

Однако с точки зрения логистики ситуация остается непростой. До сих пор в Российской Федерации сохраняется серьезный дефицит контейнеров. Если говорить простым языком, все контейнеры в 2020-м году из Евразии уплыли в Америку. Потому что американцы, в условиях пандемии, активно скупали товары медицинского назначения, средства гигиены и так далее. А учитывая, что переток грузов из Северной Америки в Евразию низкий, то физически контейнеры остались там. Пустые контейнеры везти через океан очень дорого, поэтому ситуация продолжает оставаться напряженной.

- Я хочу попросить вас рассказать немного поподробнее о сервисах «Таможенной карты». Что вы можете предложить начинающим импортерам и экспортерам?

- До 2020 года «Таможенная карта» была в чистом виде платежной системой. У нас был монопродукт - сервис в виде расчетов с Федеральной таможенной службой. Но в конце 2020-го мы защитили новую стратегию, и с 2021-го начали реализовывать мультифункциональную сервисную модель. Мы проводили исследования, смотрели, что сейчас тревожит клиентов, в первую очередь малый и средний бизнес, с точки зрения трансграничной торговли. Больше всего проблем лежат в плоскости декларирования, прохождения таможенных процедур, то есть не связанных с расчетами. И как раз цель нашей новой операционной системы в том, чтобы предложить удобное современное цифровое решение в области декларирования для участников ВЭД. В частности, мы ориентируемся и на предпринимателей, которые только думают о том, как выходить на западные рынки, как искать контрагентов. Это равно интересно как импортерам, так и экспортерам.

Текущая версия нашей операционной системы помимо платежей 24/7 позволяет пройти процедуру декларирования импорта. Сейчас в активной фазе проработки темы по декларированию экспорта. Мы планируем их завершить к этому декабрю 2021 года, и у нас появится интерфейс - услуга по декларированию экспортных операций.

В 2021 году у нас появились и другие дополнительные сервисы. Так, мы предлагаем помощь и поддержку с точки зрения юридического консультирования и экспертной поддержки по оформлению деклараций.

- То есть это не только цифровой сервис, но и какие-то живые люди, которые могут проконсультировать? В каком режиме все это происходит?

- В перспективе планируем, что большая часть сервисов будет доступна удаленно, мы будем использовать искусственный интеллект. Но, безусловно, сейчас задействована гибридная схема. Можно получить поддержку удаленно в системе, а можно обратиться к нашему эксперту, и на аутсорсе мы можем полностью помочь клиенту, за него подготовить декларацию, сформировать пакет документов, чтобы не терять время на таможне. Российская таможня, действительно, сделала большой шаг вперед. И в 2020 году каждая пятая таможенная декларация в РФ заполнялась без присутствия сотрудника компании на таможенном посту. Мы хотим, чтобы этот сервис был доступен предпринимателям.

- Имеет значение, в каком банке обслуживается компания?

- По сути, нет. Мы работаем более чем с 60 банками. Все крупнейшие банки эмитируют нашу «Таможенную карту». Причем она существует как в физическом виде, так и в виртуальном.

- Вы сказали, что каждая пятая таможенная декларация в России заполняется в электронном виде. Получается, есть еще большой потенциал для роста?

- Конечно. Сейчас в России есть институт таможенных брокеров и таможенных представителей. И многие компании, в том числе и малый и средний бизнес, пользуются их услугами. Но кризис вносит свои коррективы, и все сейчас очень скрупулезно начинают оценивать себестоимость своей деятельности. Никому не хочется нести дополнительные издержки. И во втором полугодии 2021 года идет большой всплеск обращений на наш сайт. Бизнес прекрасно понимает, что ему зачастую не хватает компетенций внутри компании и создавать их долго и дорого, к тому же надо покупать программное обеспечение. Гораздо проще отдать эти функции на понятный и прозрачный аутсорсинг. Например, в Таможенной карте можно купить абонентское обслуживание или какую-то разовую услугу.

- Как вы планируете дальше расширять свою линейку сервисов?

- Сейчас активно обсуждает, в том числе с ФТС, работу с физическими лицами. Если какое-то время назад планка беспошлинного ввоза в страну была на уровне 1000 евро, то сейчас уже 200 евро, и есть ожидания, что будет в обозримом будущем 50 евро. То есть это коснется большего числа людей. Поэтому мы хотим реализовать сервисы для физических лиц. Уже сейчас начинаем тестирование пассажирской декларации. Наш клиент сможет за границей в удобное время, например, в гостинице, задекларировать данный товар, оплатить пошлину, получить в каком-то виде акцепт таможни и при прохождении ее на пункте пропуска идти уже через зеленый коридор, показав на смартфоне конкретный чек.

- А что на вашей повестке для юридических лиц?

- На данный момент мы занимаемся разработкой продукта по транспортной в логистике. В том числе мы планируем предложить сервис по доставке грузов в составе сборных контейнеров (LCL). Среди наших партнеров в Китае уже есть компании, предлагающие данный сервис, и в стадии заключения договоров также есть крупные Экспедиторы в России, с которыми мы хотим объединить усилия.

Суть LCL (Less Container Load) – состоит в том, что Клиенту не нужно оплачивать доставку полного контейнера самостоятельно, в случае, если у него нет полного объема груза, а только часть доставки, пропорциональную тому объему, который у него есть.

Мы планируем запустить этот сервис в стадии пилота уже в конце этого года и будем заниматься его активным продвижением в следующем году.

А, в принципе, мы хотим нашу платформу превратить в своего рода МФЦ для таможенных операций, чтобы клиент мог решить любые вопросы, связанные с трансграничными перемещениями груза через одно окно – поиск контрагентов, страховка, платежи, логистика и так далее.

- Тем более что бизнесмены очень часто хорошо подкованы в ключевой деятельности своей компании, а вот все сопутствующие вопросы, о которых вы сейчас говорили, это для них темный лес…

- Согласен, и именно поэтому мы сейчас развиваем наш образовательный портал ТАМО-школа. Видим, что не хватает знаний и навыков компаний, причем как в крупном, так и в малом бизнесе. Сейчас запустили первый курс. Он посвящен тому, как начать деятельность ВЭД. Запустили симулятор, который дает возможность клиенту попробовать заполнить декларацию в нашей системе и получить представление об этой процедуре. Проводим тематические вебинары, например, по маркировке товаров. Мы предлагаем нашим клиентам разрабатывать курс под аттестацию специалистов. То есть, например, раз в год в сжатом виде проводить работу с командой компании, которая занимается ВЭД, рассказывать, что изменилось, что нужно учесть. И потом это понесем, конечно, и в сегмент малого и среднего бизнеса.