Серотонин: гормон хорошего настроения

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Серотонин – химическое вещество, которое обеспечивает передачу сигналов между нервными клетками. Он присутствует в головном мозге, клетках крови (тромбоцитах) и кишечнике. Серотонин регулирует моторику гладких мышечных волокон. То есть именно благодаря ему сокращается, например, ЖКТ или матка при родах.

Серотонин в головном мозге выполняет успокаивающую функцию. У нас в организме все время соблюдается определенный баланс между бодрствованием и сном, результатом которого является наше общее состояние. Так вот серотонин «играет» на стороне сна.

Еще одна важная функция – контроль уровня болевой чувствительности. Мы все по-разному переносим боль. Люди, которым это удается легче, обладают активной серотониновой системой.

Кроме того, важная задача серотонина – помогать нам сосредоточиться на главном. В мозгу постоянно идет огромное количество сенсорных, эмоциональных и информационных потоков, и серотонин отсекает лишнее. Если ему мешать, начнется путаница.

И конечно, серотонин играет важную роль в поддержании эмоционального состояния: он подавляет отрицательные эмоции и не дает нам уходить в депрессивное состояние. Нарушение баланса между центрами положительных и отрицательных эмоций становится причиной тяжелой формы депрессии, которая, в свою очередь, может привести к суициду. В этом случае человеку в большинстве случаев необходимы антидепрессанты.

Таким образом, нехватка серотонина вызывает нарушение сна, тревожность и агрессию, ухудшает память.

Повысить уровень серотонина можно несколькими способами. Один из самых простых –– принимать солнечные ванны. Солнечный свет стимулирует выработку этого вещества. Также можно уделить больше внимания физической активности. И конечно, нужно правильно питаться. Дело в том, что серотонин возникает при превращениях триптофана, пищевой аминокислоты, которую наш организм сам не синтезирует. Получить ее мы можем только с едой. Средняя суточная норма триптофана – 250 мг.

Продукты, в которых содержится триптофан

1. Лидирующую позицию по содержанию триптофана занимает сыр. Например, в «Швейцарском» (50% жирности) на 100 г продукта приходится 1000 мг триптофана – это 400% от суточной нормы. Почти также много этой аминокислоты в «Рокфоре», «Чеддере», «Пошехонском». Чуть меньше – в «Пармезане», «Фете», брынзе, молоке и других молочных и кисломолочных продуктах (йогурт, кефир, сливки, творог).

2. Яйца: куриные и перепелиные.

3. Триптофан есть в разных видах мяса и птицы. Среди них – индейка, курица, говядина, баранина, свинина.

4. В рацион для хорошего настроения нужно включить рыбу и морепродукты: горбушу, морского окуня, сельдь, скумбрию, ставриду, судака, треску, щуку, кету, икру, кальмаров и другие.

5. Крупы: гречиха, манка, кукурузная, овсяная, перловая, пшеничная, рисовая.

6. Орехи и семена: арахис, грецкий орех, кедровый орех, миндаль, кунжут, семена подсолнечника, фисташки, фундук.

7. Бобовые: горох, фасоль, чечевица.

8. Грибы: белые, шиитаке, вешенки.

Еще один важный момент: чтобы достичь головного мозга и поучаствовать в синтезе серотонина, триптофану нужны углеводы. Поэтому составляйте свой рацион так, чтобы в нем были соответствующие продукты.

Питайтесь правильно, соблюдайте баланс, и хорошее настроение вам будет обеспечено.