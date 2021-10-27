В Алтайском крае вводится система QR-кодов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко сегодня, 27 октября, подписал изменения в указ №44, предусматривающие новые ограничительные мероприятия на территории Алтайского края.

В ЭЛЕКТРОННОМ ИЛИ БУМАЖНОМ ВИДЕ

С 30 октября допуск в торговые и торгово-развлекательные центры будет осуществляться при предъявлении гражданами документа, удостоверяющего личность, а также одного из следующих документов:

- действующего QR-кода, полученного на госуслугах, которым подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции COVID-19 на бумажном носителе.

- действующего QR-кода, которым подтверждается то, что граждане перенесли новую коронавирусную инфекцию COVID-19 и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

- медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, и отрицательного ПЦР-теста, полученного не позднее чем за 72 часа.

Граждане вправе предоставить QR-код на электронном устройстве или бумажном носителе в формате, позволяющем провести сканирование считывающим устройством.

А с 15 ноября документы, обозначенные выше, потребуются также для входа в театры, кинотеатры, концертные залы, учреждения клубного типа, цирки, бассейны, фитнес-клубы, спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санатории, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, а также на объекты общественного питания (за исключением обслуживания навынос без посещения зала обслуживания, деятельности столовых, буфетов, кафе и иных предприятий, осуществляющих организацию питания для работников предприятия).

ДЕТИ – ТОЛЬКО С РОДИТЕЛЯМИ

Данные ограничения не распространяются на детей до 18 лет.

Без QR-кода разрешен вход в расположенные на территории торговых центров аптеки и аптечные пункты, специализированные объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи, объекты розничной торговли, реализующие продовольственные товары или исключительно непродовольственные товары первой необходимости в соответствии с перечнем, утвержденным распоряжением Правительства РФ.

Ответственность за обеспечение соблюдения ограничений возложена на граждан и собственников (владельцев, пользователей) указанных объектов.

На территории Алтайского края запрещается проведение массовых, в том числе зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера, проведение дискотек, в том числе в ночных клубах. При этом допускается проведение мероприятий и оказание услуг в театрах, кинотеатрах, концертных залах, учреждениях клубного типа, спортивных объектах, цирках, бассейнах при условии заполняемости объектов не более 50% от их вместимости, но не более 500 человек.

Вводится запрет на оказание услуг общественного питания с 23.00 часов до 6.00 часов. При этом допускается обслуживание навынос и доставка заказов без посещения гражданами объектов общественного питания, запрет не затрагивает деятельность столовых, буфетов, кафе, осуществляющих организацию питания для работников организаций. Ответственность за исполнение данного решения ложится на собственников объектов и организаторов мероприятий.

В период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, объявленных Президентом страны, лицам, не достигшим 18-летнего возраста, запрещается посещение торговых, торгово-развлекательных центров без сопровождения законных представителей - родителей, опекунов, попечителей либо иных совершеннолетних членов семьи.