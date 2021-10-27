Мария Порошина призналась, что беременной ушла от Андрея Кончаловского

Многодетная мама растит пятерых детей от разных мужчин Фото: СОЦСЕТИ

Мария Порошина одна растит пятерых детей от разных мужчин. Младшему сыну актрисы сейчас три года. Отца мальчика она тщательно скрывает. В откровенном интервью звезда рассказала о своих наследниках а также призналась, как беременной ушла от режиссера Андрея Кончаловского.

Мария Порошина ни разу не была в полноценном декрете. Не успев родить, она практически сразу возвращалась в театр и на съемочную площадку. "Театр в моей жизни занимает очень важное место. Я играю в пяти разных компаниях. Семь спектаклей абсолютно разных - в разных жанрах. С замечательными режиссерами", - делится многодетная мама.

Вот только с Андреем Кончаловским ей пока не удалось посотрудничать. Она вынуждена была уйти от режиссера, так как была беременна. "У меня были две попытки поработать с Андроном Кончаловским в Театре Моссовета, в пьесах Чехова «Дядя Ваня» и Эдварда Радзинского «Палач». Но, будучи беременной третьим ребенком, мне пришлось оставить репетиции и «выпасть» на какое-то время", - цитирует ее "Вечерняя Москва".

Сейчас актриса мечтает сняться вместе с доками - у нее их четверо. Старшая дочь Полина - от актера Гоши Куценко. Средние девочки - Серафима, Аграфена и Глафира - родились от Андрея Древнова, с которым актриса разошлась в 2018 году.

"Работать с ребенком - это не так просто. Мне всегда жалко деток: они быстро устают, а это тяжелый труд... Многим детям нравится, они выбирают актерское призвание потом. Но мои пусть сначала получат школьное образование, позанимаются в кружках, походят на дополнительные занятия. Окрепнут, подрастут, а потом уже сами сделают выбор", - говорит знаменитость.

К слову, Порошина спокойно реагирует на слухи о своей личной жизни. Ей постоянно приписывают то беременность, то новые отношения. "Раньше остро реагировала на такие вещи, переживала. А потом мне Гоша сказал: «Маня, это было и будет. Бороться и что-то доказывать бесполезно…»", - цитирует ее Тeleprogramma.pro.