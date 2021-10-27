Эксперт iMARS советует поддерживать потенциальных клиентов полезным контентом

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Жизнь в условиях постоянного ожидания очередного «локдауна» влияет на потребительское поведение – россияне стремительно меняют привычки покупать и планировать покупки. Как и почему вся страна идет за покупками в онлайн и что с этим делать бизнесу, рассуждает исполнительный директор по корпоративным коммуникациям iMARS.

В бизнес-лексике набирает популярность новый термин VUCA. Это акроним, объединивший четыре понятия: непостоянство, неопределенность, сложность и неоднозначность. Именно в таком мире живет современный покупатель, без возможности спрогнозировать завтрашний день. Всеобщая атмосфера нестабильности влияет на восприятие и быт каждого отдельного человека, в том числе на решения, как и на что тратить деньги.

Закономерно, что изменяется и потребительская модель – россияне стали иначе относиться к покупкам. Так, еще несколько лет назад доля спонтанных покупок была традиционно велика – внутри магазинов люди часто покупали вещи, руководствуясь принципом «ну раз пришел, надо что-то взять». Набравшие популярность в период пандемии онлайн-магазины, наоборот, позволили более вдумчиво формировать корзину, что дало интересный эффект: в последние годы существенно выросла часть именно запланированных, а не спонтанных покупок. По данным международной исследовательской компании GfK, доля плановых покупок в 2020 году составляла 67%, а в 2021-ом уже поднялась до 70%.

Для бизнеса это означает необходимость изменений в маркетинговых коммуникациях – все реже и реже покупатель переходит на сайт и делает спонтанный заказ, мгновенная конверсия в продажи падает. Мир учится анализировать стоимость товаров, сравнивать их характеристики и только потом – покупать.

В мире VUCA бизнесу особенно важно закрывать не только материальные, но и социальные потребности людей. Человек идет туда, где ему психологически комфортно. Поэтому в период локдауна коммуникации должны быть направлены на заботу о потребителе, считают в iMARS. Одна из эффективных стратегий в таком случае — отвлекать от переживаний, развлекать и поддерживать действительно полезным контентом.

«Во время «локдауна» стоит активировать все возможности онлайн коммуникаций. При этом социальные сети могут быть не только инструментом повышения лояльности и узнаваемости, но и каналом продаж. Здесь мы можем брать пример с китайских коллег, которые бьют рекорды по продажам онлайн. Не так давно на платформе Taobao китайский стример продал товаров $1,7 млрд за прямую трансляцию, которая длилась 12 часов и собрала около 250 млн зрителей», – комментирует исполнительный директор по корпоративным коммуникациям iMARS Вадим Малышев.

Иными словами, маркетинговый бизнес отреагировал на пандемию смещением фокуса по коммуникационному продвижению с понятия «полезно» в сторону «удобно». Отчасти это схожие термины, но реклама будет строиться на совершенно разных идеях. И судя по тенденциям, в ближайшее время образ делового костюма в рекламе явно будет уступать образу теплых вязаных носков.

iMARS — одна из ведущих коммуникационных групп (ТОП-5 коммуникационного рейтинга НР2К). Победитель ряда престижных отраслевых конкурсов, в т.ч. победитель PROBA AWARDS 2021 в номинации «Общественно-значимые PR-кампании» с проектом #тысильнеевредныхривычек. Среди клиентов: X5 Retail Group, Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России «Агроэкспорт», РЭЦ, Айсберри, Unilever, Алроса, РЖД, СИБУР, НСПК, Росатом, Ростуризм, Департамент туризма Москвы, Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы, и др. Дочерняя компания iMARS - YI MEI XING - активно работает в Китае, занимается маркетинговым и торговым продвижением российской экспортной продукции. Президентом компании является Алексей Чуйкин.