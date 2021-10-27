Ковида опасайся, но и про грипп не забывай. Советы врачей к сезону простуд

Волны коронавирусной инфекции одна за другой накрывают страну и вот сейчас рост заболеваемости привел нас к очередному локдауну. Кроме ковида никто не отменял сезонные «простуды», ОРВИ и грипп, которые ухудшают статистику. И все-таки уроки пандемии многому научили и систему здравоохранения, и врачей, и самих пациентов. О том, как будет развиваться новый виток эпидемии, как защищать себя от простудных и вирусных заболеваний и когда, наконец, все это кончится (и кончится ли) эксперты медицинской отрасли рассказали в рамках дискуссии с ведущей Екатериной Шевцовой.

Участники дискуссии:

- Наталья Петровна Санина, главный внештатный специалист терапевт Минздрава Московской области

Кирилл Сергеевич Родин, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ

Ирина Вилориевна Макарова, директор центра психологического консультирования Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», доцент, кандидат психологических наук

Татьяна Александровна Руженцова, заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, д.м.н.

НА ГРЕБНЕ ЭПИДЕМИИ

Эпидемиологическая ситуация сейчас сложная и развивается достаточно стремительно. Впрочем, эксперты считают, что на самом деле все это было предсказуемо.

- Четвертую волну ожидали и она случилась. Осенью народ начал возвращаться из отпусков, из-за похолодания мы стали больше находиться в людных замкнутых помещениях. При этом к мерам безопасности многие стали относиться легкомысленно, а темпы вакцинации не такие высокие, какие нам хотелось бы видеть, - говорит заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, д.м.н. Татьяна Руженцова.

Надежды на вакцинацию, которая должна была по максимуму охватить группы населения с серьезными факторами риска и высокой летальностью (пожилые, люди с хроническими заболеваниями), не оправдались. Так, по данным опроса «ВЦИОМ-Спутник», чуть больше половины россиян - 61%, считают, что прививки приносят больше пользы, чем вреда

- Проблема в том, что положительное отношение к вакцинации еще не означает, что человек пойдет и сделает прививку. Еще один тревожный «звоночек» - достаточно большое количество людей, которые не видят в прививках ни вреда, ни пользы - они тоже зачастую не идут вакцинироваться. Конечно, 100%-ной вакцинации мы не добьемся никогда, потому что противники прививок были во все времена. Но со временем антипрививочников будет оставаться все меньше за счет естественной убыли населения, как бы печально это не звучало, они и составляют основную группу риска, - считает директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Впрочем, социологи уверены, что если ситуация с заболеваемостью ухудшится, сомневающаяся часть населения все же пойдет и сделает прививку. Возможно, многих к этому подтолкнет всплеск сезонных вирусных заболеваний.

- При респираторных инфекциях риск обострений и быстрого прогрессирования хронической, в первую очередь сердечно-сосудистой патологии, возрастает в 5 и более раз, наиболее значительно – при ковиде. Ковид, конечно, опаснее других вирусных заболеваний. Мы видим высокие цифры летальности, которых не было при эпидемиях гриппа и других ОРВИ, - предупреждает Татьяна Руженцова.

ПРИВИВКА ПОМОГАЕТ

Еще во время первой волны ковида многие медики надеялись, что со временем COVID-19 перейдет в разряд привычных вирусных инфекций, таких как ОРВИ, грипп и так далее. Что мы научимся их профилактировать и лечить. Увы, этого не происходит.

- С одной стороны мы научились выявлять и лечить вирус, что в определенный момент снизило количество госпитализаций при достаточно высоком уровне заболеваемости. Но с распространением агрессивного Дельта-штамма количество заболевших и госпитализированных сравнялось. При этом 90% пациентов с тяжелой клинической картиной течения болезни - не привиты. И такая ситуация не только в нашей стране, - говорит главный внештатный специалист терапевт Минздрава Московской области Наталья Санина.

Эксперт приводит цифры: если летом прививалось более 100 тысяч человек ежемесячно, то в октябре прививки сделало порядка 70 тысяч человек. А ведь именно вакцинация делает течение болезни не таким тяжелым и защищает от многих опасных осложнений.

Противники вакцинации объясняют свою позицию тем, что прививка не защищает от болезни. Многие до сих пор считают, что вакцинированные становятся переносчиками «заразы».

- Коронавирусная инфекция относится к так называемым пробивным - она «пробивает» иммунную защиту даже у вакцинированных. Но в целом мы видим, что привитые болеют не так тяжело. Что касается переноса вируса, то происходит это не из-за прививок, а из-за несоблюдения правил безопасности - масочного режима, социальной дистанции, самоизоляции. Иммунитет после прививки формируется до 42 дней и в этот период человек запросто может подхватить инфекцию и стать носителем, - добавляет Татьяна Руженцова.

Отсюда вывод: если мы будем носить маски, соблюдать социальную дистанцию, во время недомогания соблюдать режим самоизоляции, это снизит интенсивность прироста числа новых случаев заболеваний.

КОВИД ДАВИТ НА ПСИХИКУ

Все мы прекрасно понимаем, что состояние нашей психики влияет на наше здоровье. Позитивный психологический настрой помогает быстрее справиться с недугом. А у многих сегодня нервы на пределе

- Мы живем в психологически тяжелом периоде. 4 волна коронавируса - это еще и очередная волна испытаний для нашей психики. И справляться с этими испытаниями становится все сложнее. Для многих предстоящий локдаун и переход в онлайн - новый стресс, тяжелый период, который снова нужно переживать, - говорит директор центра психологического консультирования Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», доцент, кандидат психологических наук Ирина Макарова.

Кстати, противостояние между сторонниками и противниками вакцинации только добавляет тревоги и нервозности. Вместо желания привиться оно дает обратный эффект - у людей возникает недоверие и раздражение.

- Нужно менять практику разговора с населением. О вакцинации и прививках должны говорить не популярные блогеры, а квалифицированные и знающие свое дело врачи. Они должны найти подход к людям, уметь говорить с ними на одном языке. Это сложно, но только так можно повысить темпы вакцинации, - добавляет Ирина Макарова.

УРОКИ ПАНДЕМИИ

Второй год борьбы с вирусом и уже ставшие привычными ограничения не могли не повлиять на медицину и организацию здравоохранения.

- Появились алгоритмы действий, новые подходы, препараты и методы лечения. Мы стали действовать быстрее и охватывать все больше заболевших, в этом нам активно помогают технологии телемедицины. Для перенёсших COVID -19 организована углубленная диспансеризация, которая поможет своевременно оценить состояние здоровья, предупредить возможные тяжелые осложнения, найти способы реабилитации, - говорит Наталья Санина.

- Ковид требует много времени врачей, лаборантов, учёных, к сожалению, нередко в ущерб другой патологии. В то же время ковид позволил переоценить необходимость и важность проведения исследований в области инфекционных болезней, - добавляет Татьяна Руженцова.

Однако весь этот опыт не помог избежать очередных ограничений на оказание плановой медицинской помощи. Именно этот вопрос сегодня очень волнует представителей частной медицины.

- Пациентам приходится откладывать лечение, многие после вынужденного перерыва могут и вовсе не прийти к врачу. Все это может привести к росту других, неинфекционных заболеваний, - опасаются врачи.

Остается надеяться, что нерабочие дни продлены не будут. Но для этого мы все должны приложить усилия. Всё будет зависеть от темпов вакцинации, ревакцинации, соблюдения правил индивидуальной защиты, снижения до минимума контактов, своевременной изоляции при развитии симптомов респираторной инфекции. Если придерживаться этих правил, 5 волны коронавируса вполне можно избежать или хотя бы снизить ее интенсивность.