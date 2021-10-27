«Банановый король» назначен директором театра, на сцене которого выступает Ольга Бузова

Владимир Кехман назначен директором МХАТа им. М. Горьког. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Минкульт устроил аттракцион неожиданных назначений. Худруком в МХТ им.Чехова поставили Константина Хабенского. А хорошо известный в театральных кругах 53-летний Владимир Кехман назначен директором МХАТа на Тверском бульваре. Его путь к подмосткам самого брендового драматического театра страны был непростым. В 26 лет Владимир Кехман занялся торговлей фруктами и получил прозвище "бананового короля". В 2012 году его фирма объявила о банкротстве, задолжав своим кредиторам 18 миллиардов рублей. Кехман проходил обвиняемым по делу о мошенничестве в особо крупных размерах. Но потом дело закрыли. Тем временем бизнесмен сменил бананы на культуру, закончил продюсерский факультет питерской академии театрального искусства. Работал сперва худруком Михайловского театра в Петербурге. И надо признать, под руководством Владимира Кехмана Михайловский театр расцвел и стал одним из самых экономически эффективных учреждений культуры города, значительно увеличив среднюю заполняемость и доходы. Он переманил из Большого театра самую яркую балетную пару того времени Наталью Осипову и Ивана Васильева. После громкого кислотного дела (нападения на руководителя балета Большого театра Сергея Филина) к нему в Михайловский перешла скандально известная ученица Николая Цискаридзе Анжелика Воронцова. Ну а Кехман вскоре сменил Михайловский на Новосибирского театра оперы и балета. Правда на новом посту его оштрафовали за порчу исторического здания под видом реконструкции. В 2019-м в возрасте 51 года он стал студентом ГИТИСа на факультете «Режиссер музыкального театра». Он учится очно, что не должно помешать ему теперь быть директором МХАТ им.Горького.

Художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Сегодня мы с встретились и обсудили первые совместные шаги в работе, - сказал художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков. - Владимир Абрамович завтра приедет в театр, чтобы начать знакомиться с делами и войти в рабочий процесс. Для этого театр создаст ему все условия. Я со своей стороны, как художественный руководитель, расскажу о творческой составляющей, а врио директора и его заместители введут в административную и хозяйственную часть работы. Безусловно, наша команда абсолютно открыта для общения и совместной деятельности. И сделает все возможное, чтобы новый директор смог быстро погрузиться в театральные процессы.

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