Архангельская область стала самым читающим регионом страны

Проект «Год Федора Абрамова» признан самым ярким литературным событием 2021 года. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области.

Архангельская область стала победителем Всероссийского конкурса «Самый читающий регион». За звание литературного флагмана страны на нем боролись 80 российских регионов. Экспертное жюри признало архангельский проект «Год Федора Абрамова» самым ярким литературным событием 2021 года.

- Масштабный проект посвящен 100-летию северного писателя, - рассказал в соцсетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. - В рамках проекта на протяжении всего юбилейного года проходило множество мероприятий и реализовано сразу несколько важных инициатив - от создания сайта «Вселенная Федора Абрамова» до организации новой литературной премии «Чистая книга». Каждая идея - это дань памяти великому земляку и шаг к сохранению литературных традиций Русского Севера. Поздравляю всех, кто причастен к созданию и воплощению в жизнь проекта «Год Федора Абрамова». Эта победа – результат сложной, кропотливой и важной работы!

Масштабный проект посвящен 100-летию северного писателя. Фото: пресс-служба правительства Архангельской области.

В 2021 году конкурс «Самый читающий регион» проводился в седьмой раз. Его организатором выступает Российский книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В разные годы звание литературного флагмана России получали Ульяновская, Воронежская, Иркутская и Белгородская области, Санкт-Петербург и Республика Саха (Якутия).

Для участия в конкуре 80 российских регионов представили свои самые яркие события и литературные проекты, реализованные в течение 2020 - 2021 годов. При выборе победителя также учитывались и наиболее важные инициативы, поддержка органов власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры чтения и сохранении литературных традиций своих регионов. В жюри конкурса вошли признанные эксперты книжного, музейного и библиотечного сообществ, представители органов власти и общественных организаций. Из 80 регионов-участников они выделили 20 лучших субъектов России, в которых наиболее развита книжная инфраструктура и реализуются самые яркие проекты по продвижению книг и чтения.

Федор Абрамов – русский советский писатель, критик и публицист (1920-1983), один из наиболее известных представителей «деревенской прозы». В своих произведениях он с любовью показывал крестьянский мир Русского Севера в его будничных заботах, горестях и радостях. За трилогию «Пряслины» в 1975 году Абрамову была присуждена Государственная премия СССР.

В 2019 году в память о выдающемся русском публицисте была учреждена новая литературная премия - Всероссийская литературная премия имени Федора Абрамова «Чистая книга». Ее учредителями стали Правительство Архангельской области, Российский книжный союз и Общероссийская общественная организация «Союз писателей России». Премия присуждается авторам в двух номинациях: «Современная проза» и «Литературная критика». На конкурс принимаются произведения, вышедшие отдельными изданиями или опубликованные в литературно-художественных журналах в течение 2019–2020 годов. Второй сезон премии был объявлен 1 июля 2021 года, прием заявок продолжится до 1 ноября 2021 года. Авторы произведений, признанных лауреатами, награждаются премией в 500 тысяч рублей.

В 2019 году в память о выдающемся русском публицисте была учреждена Всероссийская литературная премия имени Федора Абрамова «Чистая книга». Фото: пресс-служба правительства Архангельской области.

Архангельская область обладает богатым литературным наследием, здесь традиционно уделяется большое внимание популяризации книги и чтения. Ежегодно в августе в регионе проходит Гриновский фестиваль «Остров надежды», который организует Архангельское региональное отделение Союза писателей России. Он собирает поэтов и бардов со всей области. В 2020 году конкурс совпал со 140-летием Александра Грина. Идея проводит фестиваль, посвященный автору «Алых парусов» и «Бегущей по волнам», родилась не случайно. Александр Грин провел на архангельской земле полтора года, отбывая здесь ссылку. Сам он назвал это время одним из плодотворнейших. По легенде, именно в Архангельске, любуясь водами Двины, писатель задумал свои «Алые паруса».

В эти дни в Архангельске чествуют еще одного знаменитого земляка: в этом году исполняется 310 лет со дня рождения первого русского ученого-энциклопедиста и естествоиспытателя Михаила Ломоносова. Михаил Васильевич заложил основы отечественной научной школы и университетского образования. Имя Ломоносова носит Центральная городская библиотека города Архангельска. В честь юбилея ученого в регионе запланирован ряд культурных и образовательных мероприятий (часть из них пройдет в онлайн-формате). Это викторины и квесты, экскурсии, фотовыставки и конкурсы детского рисунка. Центральным событием юбилейных торжеств станет выездное заседание президиума Российской академии наук, а также традиционные Ломоносовские чтения «Открытия М.В. Ломоносова в развитии современной науки и техники», которые пройдут 17 и 18 ноября.