«Пятеро детей родили, так выглядите хорошо»: что сказал Путин новому детскому омбудсмену летом и сейчас

Сентябрь 2021 г. Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова перед началом первого в осенней сессии заседания Совета Федерации РФ. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Официальный указ о назначении нового детского омбудсмена опубликовали на сайте Кремля. Место уполномоченного в России пустовало с думских выборов, когда прошлая уполномоченная Анна Кузнецова ушла в депутатство.

Последний раз публично Владимир Путин общался с Марией Львовой-Беловой в июне. Тогда уже бывший сенатор смогла по-настоящему поразить главу страны, рассказав о размере своей семьи.

- Я — многодетная мама. У меня 17 детей — пятеро рожденных, четверо приемных и ребята под опекой, - с гордостью перечислила Мария.

- Послушайте, вы так хорошо выглядите, просто такой замечательный пример. Я серьезно говорю, честное слово, от души. Пятерых детей родили, так выглядите хорошо, воспитываете 17 человек. Это такой замечательный пример для всех нас. Вам за это большое спасибо, – ответил тогда удивленный президент.

Четыре месяца назад, во время июньского общения Путина и Львовой-Беловой, еще не был окончательно утвержден предвыборный список Едра. Летом думская карьера Кузнецовой оставалась еще довольно туманной.

Но возможно, у президента уже тогда появилась идея о будущих кадровых назначениях.

С лета семья бывшего сенатора успела стать еще больше! Львова-Белова в среду рассказала Путину, что теперь у нее «пятеро рожденных, четверо приемных и 13 молодых ребят с инвалидностью под опекой». Правда последние в Марией «не живут, они живут в моих проектах сопровождаемого проживания».

- Как же вы со всем справляетесь? – снова удивился президент.

- А многодетные мамы они же такие, многозадачные, - пошутила омбудсмен.

Мария Львова-Белова закончила программу развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Ее еще называют «школой губернаторов». С 2017 по 2019 годы Мария была членом Общественной палаты, с 2019 года — членом президиума генсовета Едра, сопредседателем рабочей группы по поддержке гражданского общества. В прошлом году Львова-Белова заняла пост полномочного представителя Совфеда при детском омбудсмене.

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