Как победить корону: должно ли государство ужесточать антиковидные меры

67% россиян всерьез опасаются заболеть ковидом или стать свидетелем болезни кого-то из близких. Фото: REUTERS

В Международном мультимедийном пресс-центре «Россия Сегодня» прошел Круглый стол на тему: "Антиковидные меры в треугольнике "Эксперты-государство-общество".

В нем приняли участие главы Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин и Центра политических технологий Борис Макаренко, руководители Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов и практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, а также директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

Вела круглый стол глава Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова.

Что могут принести предлагаемые государством меры по противостоянию распространению ковида? Насколько они снизят число заражений и тяжелых случаев? Уменьшат ли всерьез критическую нагрузку на здравоохранение? И что нового в мире в сфере борьбы с пандемией?

ВЫШЕ ВАКЦИНИРОВАННОСТЬ — НИЖЕ СМЕРТНОСТЬ

Какие выходы предлагают в разные страны в поисках борьбы с пандемией и как на этом фоне выглядит Россия — об этом говорил Павел Данилин:

- У нас дела идут не лучшим образом. У нас более 8,24 млн зараженных и поставлен очередной рекорд по суточной смертности - 1123. Это очень большие цифры. А в прошлом году мы были одной из лучших стран в мире по реальной статистике. Но после того, как темпы вакцинации в России стали отставать от лидеров, у нас ситуация резко ухудшилась.

По общему числу недельной смертности мы, увы, в лидерах вместе с Украиной и Румынией. И надо отметить, что ни одной страны с высоким уровнем вакцинации мы не увидим в топах по смертности или по росту заболеваемости. Мы сейчас на 91-м месте по уровню вакцинации, а на 98 месте Румыния, которая бьет все рекорды по смертности и заражаемости.,

Какие страны показывают очень плохие результаты по борьбе с ковидом — это страны Африки, Прибалтики, Балкан. А у Мальты самый высокий уровень вакцинации, более 90% - и один из самых низкий уровней смертности - так же как у Мальдив и Катара. У Ватикана наилучшие показатели — но всех их заболевшие лечатся в Риме.

По текущей смертности на миллион человек в лидерах — Латвия, Румыния , Грузия, Литва. Россия на 19 месте (49 смертей на миллион), США на 28 месте ( 29 смертей на миллион).

У Израиля при том, что они вакцинировали более 80% взрослого населения, высокая заражаемость, но низкая смертность. И это тоже — из-за высокого уровня вакцинированности. Зависимость прямая

ЧЕТЫРЕ ФАКТОРА УСПЕХА

Глеб Кузнецов поведал о мифах, сопровождающих вакцинацию и о факторах, влиявших на пандемийную ситуацию.

- То, что русский народ не хочет вакцинироваться - этот миф получил распространение не только в западных СМИ. С этой же позицией выступает и ряд российских источников. Это вредный миф. Он мешает реализовать правильную компанию вакцинации. Как страны стали успешными, там, где вакцинацию смогли провести хорошо?

Первое — есть прямая связь между снятием ограничений и темпами вакцинации. Государство давало четкие сигналы на этот счет. В цивилизованных странах у граждан вопросов по этому не возникало.

Второе — создание дефицита вакцин было не специальным, но получилось удачным. В результате дефицита была выстроена строгая очередность получения: люди ждали по полгода получения прививки, и когда наступал день Х, возникало облегчение.

Третье — повсеместно были созданы институты по управлению вакцинацией. Это сильный психологический фактор: одно дело, когда ты идешь в поликлинику к больным людям и другое - когда ты отказываешься в специальном центре вакцинации. Например, в Португалии военных поставили на руководство вакцинацией. И эта страна при всей ее бедности и беспорядочности стала лидером по темпам вакцинации в Европе

Четвертое — решение о прививке не отдавалось на откуп вакцинируемого. То есть людям в конкретные сроки приходили конкретные приглашения в такое-то время явится по такому-то адресу. И никакого «свободного доступа» к выбору вакцины не было - человек получал укол тем, что имелось в наличии А именное приглашение имеет магическую силу большую, чем тысяча плакатов. Отчасти из-за этого огромное количество людей в России не вакцинировалось — у нас же ситуация ушла в свободный полет. Это все над сворачивать и приступать к нормальной организационной работе. Опыта положительного у нас много.

КТО ЧЕГО БОИТСЯ

О том, как менялось отношение россиян к вакцинации - мнение Михаила Мамонова:

- Как российское общество воспринимает возможные меры по борьбе с ковидом? Первый вопрос касался выраженности пандемических страхов: опасаетесь ли вы, что вы или ваши близкие могут заболеть? 67 % этого боятся. Причем 12% декларируют отчетливо выраженный уровень страха, а 55% просто «опасаются» Показательно, что в прошлом марте 81% заявляли о наличии такого страха. Мы попытались протестировать отдельные суждения о ковиде и пандемии, которые встречали в разных источниках. Первое суждение, которое можно считать консенсусным: вакцинация - это право каждого человека. 70% с этим согласны, против высказались 20% . Если смотреть по возрастным группам, то дифференциации большой нет. Большинство в «старшей» группе ориентированы на вакцинацию. Призывать людей отказываться от прививки недопустимо — 73% согласны с таким суждением, а противников такого сужден всего 22%.

И третье «базовое» суждение - это влияние вакцины на жизнь и здоровье. Большинство опрошенных согласны с тем, что призывать людей отказываться от вакцинации — значит, подвергать их жизнь опасности. Интересно, что среди тех, кто пока не вакцинировался, большинство опрошенных — за то, чтобы прививку сделать.

Любопытно, что в Европе наиболее критичны по отношению к вакцинации люди в возрастной группе 18-44 года, но при этом они прививки все-таки себе делают, а потом... идут драться с полицией на демонстрациях против обязательной вакцинации

АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ

Как идет вакцинация в стране-рекордсмене по числу заболевших и умерших, рассказал Борис Макаренко.

- В США зафиксированы 46,5 млн случаев заражения и почти 760 тысяч смертей, связанных с ковидом. Уровень смертность у них сейчас чуть ниже, чем в том году. А по числу вакцинированных они на 50-м месте в мире — 58% населения привиты. Показательно, что в 10 штатах с самой высокой долей вакцинации на прошлогодних выборах выиграл Байден. При том в целом общество разделено почти пополам - 51% поддерживают обязательную вакцинацию, а 49% ее не поддерживают. Наименьший скептицизм среди людей с высшим образованием. А самые скептически настроенные группы — среди республиканцев, (хотя и у них 58% за вакцинацию). При том в «демократическом» Нью-Йорке, когда мэр объявил обязательную вакцинацию для всех госслужащих и полиции, прошли демонстрации под лозунгом «не наступай на мои свободы!».

Вообще же в каждом штате там есть набор обязательных прививок и вакцин. Введено обязательное вакцинирование работников школ. Это же предписано работникам медицинской отрасли. В демократических штатах вроде все за. Но как это сделать, если не убеждением? Когда, например, профсоюз работодателей и большое объединение профсоюзов — за, а профсоюз полиции — против.

Эта развилка покажет - насколько американское государство окажется эффективным, чтобы добиться выполнения такого распоряжения.

Байден за счет мобилизации ковид-озабоченных повысил себя явку на выборах. И без этого не прошел бы его огромный пакет, тяжело бы шли инфраструктурные проекты на триллионы долларов.

ЖЕСТКОСТЬ ГОСУДАРСТВА

Какие тенденции с вакцинацией в новейших странах — об этом говорил Алексей Мартынов:

- Пандемия вскрыла одно интересное явление - мракобесие в эпоху интернета. И в пиковые моменты, опасные для нации, роль государства в противоэпидемических мерах должна быть более ярко выражена. Антиваксеров достаточно везде, но есть тревожные тенденции, например, в Евросоюзе, где самые плачевные показатели в балканских странах - Румынии и Болгарии, и в Прибалтике.

В православных странах с ярко выраженной ментальной связью с Россией поначалу очень ждали именно нашу вакцину, но потом ситуация изменилась.

Когда сейчас читаешь сообщения из Латвии, то волосы встают дыбом: там большинство госпитализированных — это русские. В Латвии все разъяснения ведутся на государственном языке, но ведь там четверть населения — русскоязычное. На бытовом уровне они латышским владеют, но этого недостаточно, чтобы пойти и привиться. И вот тут русофобия в прямом смысле убивает. Одна депутат латвийского сейма так прямо и написала: чем больше их сдохнет от ковида, тем лучше и чище будет воздух.

Ковид-мракобесие стало политическим инструментом в большинстве стран и мы, увы, не исключение.

Когда государство обвиняют в том, что оно провалило информационную компанию по продвижению вакцинации — то кто это говорит, разве не один из руководителей Госдумы? А когда известная парламентская партия окучивает антиваксерную ниву на своем электорате, и одна из их знаковых персон до сих пор по Москве бегает с призывавми «ни в коем случае не прививайтесь»? Электоральный результат этой замечательной партии можно оценить в человеческих жизнях. При том деньги они получают из бюджета. Но самое парадоксальное — все эти деятели чуть ли не в первых рядах вакцинировались.

И государству не надо бояться реакции неприятия — ведь речь о сохранение нации, а не о политической карьере отдельных лиц.

Ну вот в Израиле более 80% взрослых привито. Они приступают к вакцинированию маленьких детей, они признают Спутник. У них были жесткие действия, которые стоили места теперь уже бывшему правительству. Зато их люди в безопасности и забывают уже все те суровые меры.

Государство обязано жестче подходить к сохранению собственного генофонда — иначе не выжить.