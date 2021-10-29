Как правильно заесть стресс

Существуют природные антидепресанты, которые важно добавить в свой рацион. Фото: Shutterstock

- Стресс – это естественная приспособительная реакция человека, мобилизующая все его ресурсы для оптимальной деятельности в сложных обстоятельствах. - рассказывает в книге «От сердца к сердцу», вышедшей в издательстве «Комсомольская правда», профессор, д.м.н., кардиолог Нана Погосова. - Однако частое пребывание в стрессовых ситуациях влияет на развитие или обострение большого числа заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

В этот период важно использовать различные методики борьбы со стрессом, в том числе питаться сбалансировано и стараться «не заедать» стресс. Несколько важных шагов к этому важному умению:

1.Не ешьте машинально.

Перед приемом пищи спросите себя: действительно ли вы голодны? Если нет, попробуйте отвлечься на другое занятие.

2. Не пропускайте основные приемы пищи, особенно завтрак.

3. Берите с собой полезные перекусы перед выходом из дома.

Делайте упор на фрукты, овощи, орехи.

4. Соблюдайте принципы здорового сбалансированного питания.

Включайте в свой рацион продукты из всех основных пищевых групп, особенно сложные углеводы (цельнозерновые продукты), фрукты и овощи.

5. Ведите дневник питания.

Попробуйте неделю записывать, когда и что вы едите (или перекусываете, или машинально тянетесь к пряникам). И параллельно анализировать ситуацию, когда обостряется ложное чувство голода (например, неожиданный звонок от начальника, двойка в дневнике ребенка и т. д.). Такой дневник поможет в поиске взаимосвязей между настроением и потреблением пищи.

Меньше колбасы и больше рыбы

Существуют природные антидепресанты, которые важно добавить в свой рацион, если надвигается дедлайн или затянулся локдаун, или просто все раздражает.

* Из растительных продуктов это бананы, апельсины, мандарины, темный шоколад, орехи, особенно миндаль.

* Очень важно не забывать про белок: творог, сыры, мясо птицы, яйца.

* Морские радости - морская капуста, лосось и другие жирные сорта рыб.

* Среди специй к самым «веселящим» относится куркума.

* А из зелени отдайте предпочтения петрушке и базилику.

- Постарайтесь во время борьбы с затянувшимся стрессом отказаться от употребления продуктов, содержащих консерванты, искусственные красители и прочую пищевую химию, - рекомендует наш эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Именно эти вещества способствуют снижению иммунитета, накоплению токсинов и препятствуют всасыванию столь необходимых в этот период жизни витаминов. То есть сладости (кроме, пожалуй, темного шоколада), сырокопченые и прочие колбасы, консервы и фастфуд из жизни на время лучше вычеркнуть. И поменьше кофе, а черный чай замените на травяной, например, успокоительные ромашковый или мятный. А также попробуйте имбирный, чай матэ. Хороши в период стрессов травы мелисса, пустырник и зверобой.

Всего несколько простых шагов и вы удивитесь, как благодарно откликнутся организм и нервы.

КСТАТИ

Важные витамины и минералы в борьбе со стрессом

1. Витамины группы В

Именно продукты, богатые витаминами группы В, укрепляют расшатанные нервы, питают утомленный мозг и способствуют поддержанию хорошего настроения в нервные времена. Например, витамин В6 участвует в синтезе гормона счастья - серотонина, а при недостатке В12 у человека развивается депрессия.

Поэтому в период стресса сделайте акцент на потреблении цельнозерновых продуктов, отрубей – они содержат большое количество витаминов группы В. А также все зеленые овощи, особенно брокколи, стручковая фасоль, шпинат, сельдерей и авокадо.

2. Витамин С

Он активно истощается во время нервного напряжения. Поэтому старайтесь больше употреблять фруктов и овощей в сыром виде или после минимальной термической обработки, ведь многие витамины разрушаются при термической обработке.

Черника, смородина, болгарский перец помогут пополнить запасы аскорбинки.

3. Хром

Этот микроэлемент действительно помогает пережить нервотрепку. А еще он удерживает цинк и железо от интенсивного их вывода из организма, что случается в стрессовых ситуациях.

Среди животных белков главные источники: говядина, печень и курятина, крабы, яйца. Растительные: помидоры, кукуруза, яблоки, фасоль, горох, соя.