В Ленинградской области ужесточили ковидные ограничения: что нужно знать жителям и гостям региона

С 30 октября по 7 ноября попасть в му­зеи Ленинградской об­ласти можно будет то­лько по QR-кодам или с отрицательным рез­ультатом ПЦР-теста. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области ввели дополнительные ковидные ограничения. Соответствующее постановление правительства региона было подписано 27 октября, новые меры начинают действовать с 30 октября. Ограничения распространяются на работу крупных торговых центров и предприятий общепита. В регионе объявлен режим самоизоляции для жителей старше 60 лет, а всех сотрудников старшего возраста рекомендуется перевести на дистанционную работу. Кроме того, Выборгский район был переведен в «красную» зону, а это значит, что перед поездкой в один из самых популярных туристических городов региона стоит внимательно изучить правила работы местных музеев, ресторанов и гостиниц. Разъясняем, что будет открыто, а что закроют в Ленинградской области с 30 октября по 7 ноября.

БУДУТ ЛИ РАБОТАТЬ МАГАЗИНЫ?

На время ноябрьских праздников крупные торговые центры площадью более 36 тысяч квадратных метров, расположенные на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, будут закрыты. Работать в них будут только аптеки и магазины, торгующие социально значимыми продовольственными товарами первой необходимости (при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30%). Фудкорты в крупных торговых центрах будут работать только на вынос: еду можно будет забрать с собой, за пределы здания торгового центра.

Все остальные магазины (площадью менее 36 тысяч кв. метров) в Ленинградской области будут работать как обычно, без ограничений. Для их посещения QR-коды не требуются. Достаточно будет на входе позволить охранникам измерить температуру. И, конечно, не забыть маску.

Областные рынки и ярмарки будут работать в прежнем режиме, без ограничений.

КАФЕ И РЕСТОРАНЫ ЗАКОРОЮТСЯ?

В обычном режиме будут работать заведения общепита, оформившие паспорт коллективного иммунитета к COVID-19. Такие паспорта ковидной безопасности с августа этого года в Ленинградской области получают предприятия сферы обслуживания, в которых прошли вакцинацию не менее 60% сотрудников. Если такого паспорта у предприятия нет, работать заведение сможет только при условии наличия у всего персонала и всех посетителей старше 18 лет QR-кодов или отрицательных результатов ПЦР-теста, сделанного не позднее 72 часов.

Эти же правила распространяется на работу предприятий сферы услуг. Парикмахерские и салоны красоты смогут работать без ограничений только с оформленным паспортом ковидной безопасности.

Выборгский район переходит в «красную» зону ограничений. Фото: Олег ЗОЛОТО

КАК МОЖНО ПОПАСТЬ В МУЗЕИ, ТЕАТРЫ И КИНОТЕАТРЫ?

С 30 октября по 7 ноября кинотеатры, театры и музеи будут открыты только для тех, у кого есть QR-код, подтверждающий вакцинацию либо недавно перенесенный коронавирус. Причем это правило касается и посетителей (старше 18 лет), и сотрудников учреждений культуры. Если QR-кода нет, можно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста либо медицинский отвод от прививки.

А ЧТО СО СПОРТИВНЫМИ ЦЕНТРАМИ И ФИТНЕС-ЦЕНТРАМИ?

С 30 октября спортивные организации и фитнес-центры, а также бассейны и бани будут работать только если у сотрудников и посетителей будут QR-коды либо результаты ПЦР-тестов. На несовершеннолетних посетителей эти правила не распространяются.

КАК БУДУТ ЗАСЕЛЯТЬ В ГОСТИНИЦЫ?

Клиентам отелей и гостевых домов на территории Ленинградской области необходимо иметь QR-код либо ПЦР-тест давностью 72 часа. Если ни того, ни другого у постояльцев нет, перед заселением в гостиницу можно сделать экспресс-тест на COVID-19.