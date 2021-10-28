Президент Бразилии, заявивший, что вакцины вызывают СПИД, назвал «клоунадой» обвинения в свой адрес

Выдвинутые в адрес президента обвинения могут стать основанием для запуска процедуры импичмента Фото: REUTERS

Комиссия Сената Бразилии приняла решение по итогам расследования деятельности президента Жаира Болсонару и правительства страны во время пандемии коронавируса. По мнению парламентариев, глава государства виновен, как минимум, в девяти преступлениях, скептическом отношении к вакцинации, нарушении санитарных правил и прочее. Выдвинутые в адрес президента обвинения могут стать основанием для запуска процедуры импичмента.

Сам Болсонару назвал заявления комиссии «клоунадой», а также подчеркнул, что обвинения в адрес его самого и правительства наносят удар не столько по власть имущим, сколько по простым жителям.

– За пределами страны у Бразилии сложился ужасный образ. Они думают, что у нас здесь диктатура, что я задерживаю журналистов, что я ограничиваю свободу слова, что я убивал людей в пандемию. Люди, которые хотят инвестировать в Бразилию, в итоге не инвестируют, – посетовал в разговоре с журналистами Болсонару.

Так или иначе, но несколько дней назад крупнейшие платформы, включая Facebook, YouTube, заблокировали видео, где бразильский лидер заявляет, что «вакцинация от COVID-19 приводит к ускоренному развитию СПИДа». При этом политик сослался на некие «официальные отчеты правительства Великобритании».

Британские власти поспешили ото всего этого откреститься.

В YouTube сообщили, что президент Бразилии не сможет вести онлайн-трансляции или выкладывать новые видео в течение недели.