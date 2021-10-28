Очередной грандиозный план Байдена провалился

Виной всему - неэффективная работа американских портов Фото: REUTERS

На фоне пандемии COVID-19 США стали испытывать еще одну проблему - сбои в работе цепочек поставок, обеспечившие дефицит многих товаров на полках магазинов, а также различного сырья, из-за отсутствия которого стали закрываться заводы и фабрики.

Виной всему - неэффективная работа американских портов.

У берегов США простаивают сотни морских кораблей в ожидании разгрузки, уже превратившиеся в символ паралича американской экономики. Наиболее тяжелое положение в гаванях Лос-Анджелеса и Лонг-Бич.

Согласно оценке экспертов, только здесь на скопившихся суднах застряли более 500 тысяч контейнеров, часть из которых заполнена скоропортящимися грузами. Аналитики полагают, что логистический коллапс продлится еще как минимум несколько месяцев.

Перевозчики заявляют, что несмотря на предпринятые администрацией Байдена меры – введение круглосуточного режима работы портов и штрафа в размере $100 за каждый не вовремя забранный контейнер – ситуация с заторами не улучшилась. Скорее напротив – к финансовым потерям из-за простоя добавились штрафные санкции.

Они также отметили, что основной причиной задержки разгрузки судов является переполненность складов, а также нехватка рабочей силы – в первую очередь водителей грузовиков и складских работников, которые не спешат возвращаться к работе, несмотря на готовность работодателей поднимать им заработную плату.

Нарушение логистических цепочек ведет не только к срыву сроков поставок, но и удорожанию продуктов и товаров, особенно накануне Дня благодарения и рождественских праздников.

Несколько недель назад президент США Джо Байден объявил, что воплотит грандиозный план по разрешению сложившейся ситуации. Он даже грозил, что в случае необходимости привлечет к разгрузочным работам Национальную гвардию, но пока все ограничивается словами, а неразгруженных кораблей становится все больше.