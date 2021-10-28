В Тюменской области в четыре раза выросли темпы вакцинации от COVID-19

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Рост наблюдается после введения обязательной вакцинации для работников ряда отраслей Тюменской области. Об этом сообщил губернатор Александр Моор на онлайн-заседании президиума координационного совета при федеральном правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, которое провел председатель правительства Михаил Мишустин.

СИТУАЦИЯ КРАЙНЕ СЕРЬЕЗНАЯ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Итак в Тюменской области привито 654 тысячи 973 человека. Полный курс вакцинации прошли 609 тысяч человек, сказал глава региона. Охватить вакцинацией 80% взрослого населения планируется в январе 2022 года.

«Ситуация с коронавирусом крайне серьезная во всех субъектах Российской Федерации. Заболеваемость очень высокая. К сожалению, сейчас в стационарах много пациентов в тяжелом состоянии. Это прежде всего те, кто вовремя не сделал прививку. Врачи борются за их жизнь. Сегодня важно и дальше наращивать темпы вакцинации. Иначе справиться с распространением инфекции невозможно», – подчеркнул Михаил Мишустин.

ОБЩЕПИТ РАБОТАЕТ В РЕЖИМЕ «НА ВЫНОС»

На время нерабочих дней, объявленных президентом РФ, в Тюменской области вводятся дополнительные ограничения. Соответствующее постановление правительства региона подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

«С 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно будет приостановлена деятельность всех предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей в регион, - сообщил глава региона в социальных сетях. - Под ограничение не попадают лишь те, кто занят на производстве непрерывного цикла».

Временно приостанавливают деятельность кафе, рестораны, спорткомплексы, кинотеатры, театры, музеи, салоны красоты и торговые центры. На неделю будут закрыты школы, средние специальные учебные заведения, вузы. Детские сады перейдут на формат «дежурных групп».

Медицинские учреждения всех форм собственности продолжат работу в обычном режиме. Вся медпомощь будет оказываться в полном объеме. В нерабочие дни будут открыты аптеки и продуктовые магазины. Общепит продолжит работу в формате на вынос и доставки еды.

Для лиц старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, которые не прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, вводится режим самоизоляции.

Губернатор также отметил, что в первую очередь из-за введения ограничительных мер могут пострадать предприятия малого и среднего бизнеса. Чтобы компенсировать их потери, он поручил подготовить предложения, согласно которым будут снижены ставки по региональным налогам. На 30% для предприятий, работающих по УСН, и для тех организаций, которые используют патент. Эти меры планируют применить на весь 2021 год, это около 250 млн рублей. Документ будет рассмотрен на ближайшем заседании Тюменской областной думы.

«Призываю оставаться на время нерабочих дней дома, с семьей. Вместе мы справимся и с этим вызовом пандемии», – уверен губернатор.

ПОДДЕЛКА ОБОЙДЕТСЯ ДОРОГО

Напомним, QR-код — это цифровой сертификат о вакцинации. В нем сохранены сведения о привитом гражданине, дате получения доз вакцины и ее название, данные о медицинском учреждении, где проходила процедура вакцинации и срок действия сертификата. Получить его может любой гражданин старше 18 лет. При проверке поддельные QR-коды определяются сразу. Если информация по QR-коду не будет соответствовать данным в паспорте, гражданина могут не пустить в места массового скопления людей.

Также подделка сертификата о вакцинации — это уголовно наказуемое преступление. Наказание будет назначаться по статье 327 УК РФ. Тому, кто подделал документ, грозит ограничение свободы сроком до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо арест до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Тому, кто использовал фальшивый сертификат, грозит лишение свободы на срок до 1 года.