Стало известно, на что больше всего тратят деньги разные знаки Зодиака

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Звезды не обманывают. Как и банковская статистика по безналичным платежам. МТС Банк изучил траты россиян в июле-сентябре этого года и совместил их с датами рождения. Оказалось, что финансовое поведение зависит в том числе от того, под каким созвездием родился человек.

Исследование проводилось на основе обезличенных данных по банковским картам клиентов банка во всех регионах России. Анализ показал, что у каждого знака Зодиака есть отличительные особенности. Выяснилось, что самые щедрые – это Овны, а самые азартные – Козероги. Львы мечтают стать красивее, а Близнецы – спортивнее. Раки, Девы, Рыбы и Водолеи – большие любители поесть, но ходят, как правило, в разные заведения. Подробности – ниже.