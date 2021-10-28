Улыбнись, Россия, тебя снимают!

Одна из конкурсных работ в номинации "Духовные скрепы". Автор фото: Виталий Новиков/Мурманск.
Пять лет назад все начиналось довольно скромно: в конкурс участвовали 1,8 тысяч человек из 28 стран. В этом сезоне - более 22 тысяч работ от 4 800 фотографов из 77 стран.
Прекрасных кадров оказалось очень много. Тут и снимки соотечественников, не устающих поражаться красотой родной страны, и свежий взгляд иностранцев.
Имена победителей огласят буквально в ближайшие дни.
Увидеть фотографии можно на сайте конкурса rucivilization.ru/
Лучшие работы разместят на выставках на центральных улицах столицы.
Награды вручат в семи номинациях:
«Уникальная природа»,
«Лица и поколения»,
«Традиции большой страны»,
«Духовные скрепы»,
«Архитектура и скульптура»,
«Многонациональная Москва»,
«Семейные ценности»,
гран-При за лучшую фотографию и Приз зрительских симпатий.
ЖЮРИ
По приглашению ФАДН России в состав жюри вошли:
* Анатолий Жданов - корреспондент ИД «Коммерсант», один из лучших фотографов России.
* София Карайванская - фотограф, призер Кубка мира по фотографии (WPS), более ста работ отмечены фотографиями международных конкурсов.
* Сергей Киврин - знаменитый спортивный фотожурналист, лауреат премии World Press Photo.
* Антон Ланге - известный фотограф, фотохудожник.
* Галина Набатникова - фотограф ведущих глянцевых журналов.
* Дмитрий Певцов - артист, певец, а с этого года депутат Госдумы.
* Валдис Пельш - музыкант, телеведущий, продюсер, путешественник.
* Виталий Черкасов - организатор крупнейших фотовыставок силовых структур страны, лауреат премий МО и МВД.
* Сергей Черных - журналист медиа-группы «Комсомольская правда».
* Михаил Швыдкой - искусствовед, телеведущий, общественный деятель