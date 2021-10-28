Улыбнись, Россия, тебя снимают!

Одна из конкурсных работ в номинации "Духовные скрепы". Автор фото: Виталий Новиков/Мурманск.

Пять лет назад все начиналось довольно скромно: в конкурс участвовали 1,8 тысяч человек из 28 стран. В этом сезоне - более 22 тысяч работ от 4 800 фотографов из 77 стран.

Прекрасных кадров оказалось очень много. Тут и снимки соотечественников, не устающих поражаться красотой родной страны, и свежий взгляд иностранцев.

Имена победителей огласят буквально в ближайшие дни.

Увидеть фотографии можно на сайте конкурса rucivilization.ru/

Лучшие работы разместят на выставках на центральных улицах столицы.

Награды вручат в семи номинациях:

«Уникальная природа»,

«Лица и поколения»,

«Традиции большой страны»,

«Духовные скрепы»,

«Архитектура и скульптура»,

«Многонациональная Москва»,

«Семейные ценности»,

гран-При за лучшую фотографию и Приз зрительских симпатий.

ЖЮРИ

По приглашению ФАДН России в состав жюри вошли:

* Анатолий Жданов - корреспондент ИД «Коммерсант», один из лучших фотографов России.

* София Карайванская - фотограф, призер Кубка мира по фотографии (WPS), более ста работ отмечены фотографиями международных конкурсов.

* Сергей Киврин - знаменитый спортивный фотожурналист, лауреат премии World Press Photo.

* Антон Ланге - известный фотограф, фотохудожник.

* Галина Набатникова - фотограф ведущих глянцевых журналов.

* Дмитрий Певцов - артист, певец, а с этого года депутат Госдумы.

* Валдис Пельш - музыкант, телеведущий, продюсер, путешественник.

* Виталий Черкасов - организатор крупнейших фотовыставок силовых структур страны, лауреат премий МО и МВД.

* Сергей Черных - журналист медиа-группы «Комсомольская правда».

* Михаил Швыдкой - искусствовед, телеведущий, общественный деятель