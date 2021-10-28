На Ходынке прибыло казаков

Торжественную присягу принесли студенты-казаки Московского госуниверситета технологий и управления Фото: Личный архив

Два десятка студентов первого казачьего университета (МГУТУ им. Разумовского) в эту среде прошли верстание — торжественное принятие в казаки. Действо прошло в храме иконы Божьей Матери «Отрада и Утешение» на Ходынском поле.

В присутствии ректора университета Сергея Чеботарева, атамана окружного казачьего общества Центрального казачьего войска Дмитрия Ковалева и сотрудников синодального комитета по взаимодействию с казачеством будущие казаки и казачки перед торжественной присягой на Кресте и Евангелие прошли таинства исповеди и причастия.

Божественную литургию возглавил духовник университета иерей Тимофей Чайкин. И вот что сказал отец Тимофей в напутственном слове перед верстанием:

- Вы сами избрали этот путь. Никто не может принудить к этому. Я несказанно рад, что казачество, всегда служившее вере православной и Отечеству, начинает доброе дело с исповеди и причастия. Хочется пожелать, чтобы Господь наш спасал вас во всех обстоятельствах вашей жизни.

Два десятка студентов первого казачьего университета (МГУТУ им. Разумовского) в эту среде прошли верстание — торжественное принятие в казаки. Фото: Личный архив

Два десятка студентов — будущих казаков, - присягая на Кресте и Евангелии, поклялись «верой и правдой служить Отечеству, Церкви Православной, честному казачеству», призывая Бога быть помощником и заступником в служении.

Атаман Москвы Дмитрий Ковалев, приветствуя юных казаков, напомнил им, что во все времена представители казачества традиционно были оплотом нашей родины. Про служение Родине говорил и ректор казачьего университета Сергей Чеботарев.

Стоит отметить, что кандидаты на принятие казачьей присяги обязаются соблюдать казачьи традиции и нравственную чистоту жизни, а отбираются они Кругом казачьей общины.