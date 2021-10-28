Захватить Елисейский дворец и телеканалы: Во Франции сорвали попытку госпереворота

Костяк организации составляли силовики: действующие и бывшие полицейские, жандармы и военные Фото: EAST NEWS

Во Франции раскрыли государственный заговор. Как утверждает издание Le Parisien, попытку переворота собирался предпринять бывший депутат от партии «Демократическое движение» Реми Дайе. Сейчас политик взят под стражу по обвинению в терроризме.

Если верить следователям, Дайе создал целую подпольную организацию — как в шпионских фильмах. «Террористическое сообщество», как оно называется в материалах дела, имело разветвленную сеть ячеек по всей стране. За каждый регион отвечал свой «капитан», всего таких высокопоставленных участников заговора насчитали 36 человек.

Костяк организации составляли силовики: действующие и бывшие полицейские, жандармы и военные.

У заговорщиков был четкий план. Они должны были вооружиться взрывчаткой и полицейскими щитами и захватить с таким обмундированием Елисейский дворец, здание парламента, МВД и МИД, а также один из центральных телеканалов — все по заветам старых революционеров прошлого века. Кроме того, планировалось разгромить основные центры вакцинации от ковида.

Стоит отметить, что проблемы с французской Фемидой у Дайе появились не сегодня. Еще в прошлом году, когда, как считает следствие, депутат начал готовить переворот, он был в бегах — скрывался в Малайзии от обвинений в похищении 8-летней девочки.

Кстати, свои планы о свержении действующего политического строя Реми Дайе не особо-то и скрывал: в апреле он разослал некоторым бывшим своим коллегам по парламенту письмо, в котором утверждал, что скоро «придет час расплаты», а «республика уже не является доминирующей идеей». Кстати, именно с этой агитки и началось расследование: один из народных избранников все же принес в прокуратуру полученное послание.

- Дайе призывал лишь к мирному изменению политической системы, которое должен был осуществить народ, проявив свою волю, - заявил адвокат заговорщика Жан-Кристоф Бассон Ларби, категорически отвергающий обвинения в терроризме.