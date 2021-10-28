Военные помогут Хакасии в борьбе с коронавирусом

Минобороны направило в республику врачебные бригады Центрального военного округа. Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Хакасия первой из регионов России ввела ограничения и комендантский час в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Как заявил глава республики Валентин Коновалов, с 28 октября по 7 ноября жителям региона запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00 по местному времени. Исключение сделано для сотрудников предприятий, которые должны работать непрерывно.

В крупных городах - Абакане, Саяногорске, Черногорске - будет приостановлена работа общественного транспорта. По всей республике прекращают работу заведения общественного питания, сферы услуг и торговли, за исключением аптек и тех, которые продают товары первой необходимости и осуществляют дистанционную доставку.

Однако, принятых мер может оказаться недостаточно, на помощь республике направляются военные. Как сообщили сайту kp.ru в Минобороны, по поручению Президента Владимира Путина министр обороны Сергей Шойгу дал указания командующему Центрального военного округа оказать помощь региональным медицинским учреждениям республики.

- Врачебные бригады военных медиков ЦВО из Самарской, Свердловской и Новосибирской областей в ближайшие часы выдвинутся на аэродромы для погрузки и переброски в Республику Хакассию самолетами военно-транспортной авиации ВКС России, - сообщили в Минобороны. - В составе врачебно-сестринских бригад военные медики, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией: терапевты, инфекционисты, реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты.