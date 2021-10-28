Национальная премия «Чистый воздух» продлила срок приема заявок

Прием заявок на премию стартовал в начале осени

Регионы, где активно – и эффективно – сражаются за экологию. Лидеры общественных организаций, посвятившие свою жизнь заботе о природе. Коммерческие компании и предприятия, внедряющие экологические инициативы.

Первая национальная премия «Чистый воздух» объединила всех, для кого «защита окружающей среды» - не просто слова, а постоянная и успешная практика. Прием заявок на премию стартовал в начале осени и должен был завершиться в последний рабочий день октября. Однако – и это хорошая новость! – оргкомитет «Чистого воздуха» принял решение продлить этот срок до 8 ноября 2021 года.

- «Чистый воздух» - это первая национальная премия в области экологических проектов, инициатив. Естественно, интерес к ней со стороны потенциальных участников очень высок. Как и требования, которые наши эксперты предъявляют к материалам заявок в основных номинациях, - рассказывает один из организаторов премии, продюсер проекта Александр Чекшин. – Поэтому по многочисленным просьбам мы решили продлить срок приема заявок, чтобы дать участникам больше времени на подготовку.

Но расслабляться все же не стоит, дополнительного времени не так уж и много: последним днем приема заявок станет 7 ноября 2021 года.

Напомним, «Чистый воздух» — это профессиональная награда, которой отмечаются успехи компаний, общественных организаций и лидеров мнений, внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду и энергосбережения в России. Национальная экологическая премия учреждена по инициативе медиагруппы «Комсомольская правда» при организационной поддержке «Российского экологического движения» Рашида Нургалиева и Росприроднадзора. Генеральным спонсором премии «Чистый воздух — 2021» стал Россельхозбанк.

КОНКРЕТНО

Как подать заявку

Зайти на сайт премиячистыйвоздух.рф

Выбрать подходящую вам номинацию: «Экотехнология», «Экодвижение», «Экорегион» «Экопредприятие», «Эколидер» или «Экоинициатива».

Подать заявку, кликнув на соответствующую кнопку на главной странице. При этом вам предложат зарегистрироваться на сайте премии.

Финалистов премии «Чистый воздух» определит народное голосование (оно пройдет в ноябре), а победителей — экспертный совет. Единственное исключение – номинация «Экоинициатива». Решающую роль в отборе лучших экологических проектов бизнеса России сыграет именно народное жюри – покупатели и потребители тех самых компаний, которые участвуют в конкурсе.

Все победители будут объявлены во время итоговой церемонии Национальной премии «Чистый воздух», она пройдет 17 декабря 2021 года, в московском Центре международной торговли.