Adam Ferello выпустил долгожданный сингл «Save Me»

Новый горячий хит американского исполнителя уже доступен в Spotify, Apple Music и других цифровых магазинах

Adam Ferello наконец-то выпустил новый сингл: молодой исполнитель из Калифорнии представил композицию «Save Me» («Спасите меня»). Американский певец вернулся к своему авторскому стилю, чтобы создать неповторимый звуковой букет. Горячая, энергичная мелодия наверняка взорвет танцполы, будет звучать в наушниках во время тренировок, в машине и дома.

В новой композиции поклонники Adam Ferello легко узнают его фирменные, уже проверенные ходы, «бас из будущего» и яркие вспышки авторского рэйва.

Хотя Adam Ferello недавно вернулся на гастроли с выступлениями, сделанными в основном из оригинального материала, «Save Me» еще не вошел в его шоу. Последний релиз Adam Ferello - это, возможно, вкус того, что нас ждет впереди, - подчеркивает еще один момент в и без того впечатляющей производственной игре этого звездного продюсера. Найдите «Спасите меня» в Spotify, Apple Music и других цифровых магазинах прямо сейчас.

Adam Ferello объясняет: «Я никогда не был так взволнован, как сейчас. Наконец-то люди смогут послушать эту очень энергичную и в то же время романтическую песню Save Me. Я уверен, что многим она понравится! Это то, чего нам всем так долго не хватало, - это очень энергичная горячая песня, которую вы можете слушать в машине, дома, на тренировке или на вечеринке» #AdamFerello

Так же Adam Ferello напомнил о том, что в ноябре этого года разыграет 300 000 рублей и что тех, кто следит за его инстаграмом, ждет много интересного.

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